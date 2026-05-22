Ansia de leer

¡Máxima atención! ¡Cuidado! ¡Vigilen a sus seres queridos, todos estamos en peligro! Es una plaga. Nadie sabe cómo se contagia, pero cada día afecta a más personas y usted puede ser la siguiente. Amenaza con demoler los mismos cimientos de esta sanísima sociedad nuestra. Por favor, preste atención y no se lo tome a chufla porque es grave. Muy grave.

El otro día. Voy por el Parque de la Paz camino al curro. Veo a un chaval de espaldas, sentado en un banco. Por su tamaño y pose desgarbada, parece un adolescente. Tiene la cabeza agachada, con su atención concentrada en algo que tiene en el regazo y que no puedo ver. Doy por hecho que será un teléfono móvil, un dulce móvil con sus reels infinitos donde encontrar la paz. Error. Cuando descubro lo que está viendo en realidad se me escapa un grito de pánico. Sostiene entre sus manos Crimen y castigo. ¡Y ya ha leído más de la mitad! Temo por todas las ancianas ibicencas, que corren serio peligro de llevarse un hachazo. ¿Ven como es grave de verdad?

Para reponerme del susto, por la tarde me acerco a Talamanca a dar un paseo por la playa. Veo a un señor mayor en bañador. Plácidamente sentado en su silla plegable. Oh no, también está leyendo... Me acerco un poco. ¡No, por los clavos de Cristo! ¡Sostiene entre sus manos un ejemplar de Lolita! Solo me consuela saber que no hay ningún colegio cerca. Pero la semilla de la depravación ha quedado plantada. No hay duda. Tragaperras y telebasura. Eso le recetaría si tuviera arrojo, pero no pienso acercarme a un individuo de esa catadura moral.

Y todavía queda el remate. Otra mujer leyendo en la playa. Me acerco con disimulo. Parece muy concentrada. No me creo que 1984 todavía aliste a nuevos lectores. Temo por las peligrosas ideas que están empapando su mente. ¡Con lo bien que estaría tumbada, tomando el sol con los ojos cerrados, como hacen todos los demás! Pero no. Ahí está, expuesta a esa perniciosa distopía. Y así en todas partes. Es terrible. Fernando Simón lo reducirá a dos o tres libros, pero no se deje engañar. Ansia de leer. La pandemia más peligrosa.