Legitimidad o legalidad

He ahí la cuestión en todo este batiburrillo de las hamacas de Formentera. Órdenes basadas en la aplicación de la más estricta legislación (legalidad absoluta) y opiniones contrarias de asociaciones profesionales del sector empresarial y de los hosteleros (legitimidad social). El desaguisado del verano del 26 empieza (me confiesan los que saben) en el error monumental de la Ley de Costas de 1988 y las diferentes interpretaciones que se han convertido en espada de Damocles para las concesiones privadas en suelo público. Sobre todo, habla del trazado del linde y alguna arbitrariedad que otra con lápiz sobre plano a gusto del consumidor ‘amigo’. Yo, que suelo ser obediente de quienes tienen una verdad social acreditada, pues a lo mío. ¿Por qué? Pues simplemente porque el otro día paseando por las pasarelas de Migjorn me fijé que donde había hamacas, aquel día no estaban y, curiosidad malévola, pregunté por qué. La respuesta clara y meridiana fue esa confrontación entre legalidad (sin duda la interpretación de la ley es la correcta por parte del Govern de la señora Prohens) y la legitimidad de quienes las han tenido siempre y que son además de un ‘negocio’, con todos sus elementos de personal e impositivos, un servicio que se inscribe en la oferta turística de una isla donde vendemos ‘sol y playa’ esta vez sin hamacas y sombrillas. Al final y gracias a la IA, ¿se han preguntado alguna vez cómo era aquel entonces en que circulábamos sin GPS y llegábamos a comer al pueblo de nuestros amigos entre el Aneto y el Monte Perdido? Pues hoy lo mismo, pero con IA, que encima de salvarte de tu ignorancia te ofrece un comparativo entre la ley del 88 y las modificaciones posteriores hasta la normativa del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (tiene guasa el nombrecito del ministerio, con parada de metro a las puertas). Paparruchadas aparte, después de escuchar a unos y a otros (los bandos los ponen ustedes) y estudiar (tampoco para cum laude) la culpa de que no tengamos hamacas y sombrillas al completo la tiene la ‘globalización’ (palabra de moda) y el ‘café para todos’ que suele acometerse en el Congreso de los Diputados, sin tener en cuenta las diferencias del territorio kilómetro cero, aunque sin dejar de lado lo del lápiz amigo. Visto lo visto, se tenía que haber tenido en cuenta la peculiaridad de Formentera en el 88 y si cabe acometer modificaciones posteriores contemplando su singularidad. No sé si con un senador cambiaremos las formas, pero así no podemos seguir.