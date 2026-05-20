La Guardia Civil tiene un problema: machismo estructural

Como abogado en ejercicio (¡a mis 67 años!), debo explicitar dos previas:

a) En la Guardia Civil de Ibiza hay excelentes profesionales concienciados en la lacra de la violencia machista.

b) Por deformación profesional opino solo a partir de hechos que conozco por procedimientos en los que intervengo o de sentencias.

Dicho lo anterior, reitero que la Guardia Civil tiene un problema severo de machismo que le pesa a la hora de combatir eficazmente el feminicidio. La reciente noticia de una ibicenca asesinada por un agente de la Guardia Civil remite a lo acaecido en la casa cuartel de Sant Antoni no hace mucho que, según sentencia de conformidad, protagonizó un ‘héroe’ de la unidad Roca: maltratar y encañonar con el arma reglamentaria a su pareja. Con la circunstancia, nada baladí, de que la pareja convivía en la casa-cuartel y nadie vio ni oyó nada. Machismo estructural en estado puro, incompatible con el combate contra el feminicidio.

La cuestión del crimen machista de Dolores debe llevar necesariamente, como en Sant Antoni, a inquirir cómo es posible que en una casa-cuartel de la Guardia Civil nadie vea ni oiga nada cuando de machismo se trata. Y cómo el silencio institucional y social lo ampara.

En la Guardia Civil de Santa Eulària van a la par. Allí un sargento (que, para más inri, presume de especialista en violencia sobre la mujer), es capaz de testificar en juicio a favor de un «compañero» finalmente condenado por maltrato machista con argumentos como que en una boda se les vio muy bien: las mujeres hablando de sus cosas y los hombres fumando puros, como es normal. Y ese mismo sargento es capaz de irrumpir en la declaración de una víctima para recomendarle «arreglar» las cosas con su marido.

PS. Sublime la directora al abordar el puterismo desde la perspectiva de la oferta-demanda; y a la espera de lo que diga el respecto el Ayuntamiento de Sant Josep... y los otros. Que, finalmente, de machismo se trata.

Joan Cerdà Subirachs es abogado y doctor en Derecho