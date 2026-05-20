Opinión
Las chicas Ghibli están de celebración
En el universo del anime hay dos maneras bien diferentes de representar los personajes femeninos. Por un lado, las chicas Ghibli; por otro, las princesas Disney.
Las princesas Disney son modelos aspiracionales: cenicientas que sueñan con ser la reina del baile, huérfanas que buscan un hogar seguro, sirenas que venden su alma por conocer el mundo, damiselas que esperan ser salvadas o encontrar el amor verdadero… Con el paso del tiempo se han vuelto más altruistas, liberadas y aventureras. Para las princesas Disney siempre hay un final feliz.
Las chicas Ghibli son sencillas y simpáticas, espontáneas y curiosas, su mayor aventura es interior. De ser ejemplo de algo, lo son de superación. Son capaces de sobreponerse a la separación y a la pérdida, a la incomodidad de los cambios y a la que acarrea crecer, con todas sus inseguridades y sus responsabilidades; incluso las más legendarias, como la San de ‘La princesa Mononoke’ o su antagonista, Lady Eboshi, son personajes de una complejidad absolutamente humana, muy fácil de reconocer.
En las películas del Studio Ghibli no hay grandes romances ni fuegos artificiales. Las historias de amor son secundarias. Se trata, más bien, de amores pequeños, cotidianos, adolescentes o maduros. Su fundamento es la complicidad y la alegría compartida de vivir.
Hayao Miyazaki, cofundador del estudio japonés y con dos Oscars a sus espaldas, ha hablado en alguna ocasión sobre sus personajes femeninos. Piensa en ellos, ha contado, como en muchachas autosuficientes, que necesitan amigos y amores, pero no salvadores. Tan inteligentes, tenaces y valientes, o más, que cualquier hombre.
‘El castillo en el cielo’ es un buen ejemplo. Es la primera película realizada y producida por Studio Ghibli, tras su constitución formal, y se estrenó en Japón en agosto de 1986. Su protagonista, Sheeta, marca la pauta de las heroínas de Miyazaki que estaban por llegar. Este año cumple 40 años y para conmemorarlo regresa a los cines. En España se ha reestrenado el 15 de mayo.
La efeméride se suma a la reciente concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades a la factoría japonesa. Son recordatorios más que suficientes para revisitar una filmografía y unos personajes femeninos excepcionales.
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