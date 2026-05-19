Opinión | Para empezar
Del supermercado patera a la fiesta en yate
Ha habido esta última semana dos imágenes, o dos colecciones de imágenes para ser más preciso, que me han llamado especialmente la atención y por razones bien distintas. La primera ha sido la del supermercado patera desalojado en pleno centro de Ibiza y la segunda la de la fiesta a bordo de una treintena de embarcaciones, algunas de ellas yates, en la costa de Formentera. De la patera al yate en unos segundos...
Las dos forman parte del mismo universo pitiuso y, sin embargo, parecen de galaxias lejanas y divergentes. Eso debe estar pensando también el fotógrafo Javi Parejo, que ha estado en los dos fregados.
En las primeras, que Parejo ha subido a su Facebook, se ven unas estancias propias de cine de terror claustrofóbico tipo ‘Alien’ o ‘REC’. Colchones en el suelo en habitáculos oscuros, ropa tendida en tuberías, garrafas de agua vacías por todas partes, trastos, suciedad…
En la opulenta Ibiza hay gente que se ve obligada a vivir en estas condiciones. No es nuevo. Todos lo sabemos, aunque a veces apartemos la vista.
En la otra serie de Parejo se ve una bonita formación de barcos en cuña. Y si te acercas se aprecia a gente en actitud festiva, charlando, riendo, bebiendo, grabando la escena con el móvil… Todo ello en medio de un mar transparente y topácico, que siempre hace más fotogénico el exceso. Aunque si pasas de la imagen al vídeo el barullo electrónico rompe la calma imprecisa. A veces parece que la gente no sabe divertirse en estas islas sin molestar a los demás. Aunque puede que sea que cada vez estamos más juntos y ya no hace falta ni el efecto mariposa.
No tienen nada que ver unas con las otras y ponerme a comparar la miseria de un espacio patera con la suntuosidad de unos yates atracados en el puerto de Ibiza a tres manzanas podría ser tachado de demagogia o de populismo. Pero es que no puedo dejar de pensar en esas imágenes.
Hay una repulsión magnética entre ambas. Sur con sur del mismo imán.
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