Una respuesta integral para proteger la Posidonia oceanica

Durante mucho tiempo, el mar ha sido concebido como un espacio resistente y aparentemente capaz de absorber cualquier presión humana. Sin embargo, la ciencia nos ha mostrado que esta percepción es errónea y aquí muy cerca tenemos un claro ejemplo. El Mediterráneo sufre múltiples presiones antrópicas y en las Pitiusas vemos cómo se intensifican las consecuencias, incluso desde hace años nos informan de las señales de agotamiento ecológico en nuestro medio marino. La degradación de los ecosistemas marinos ya no es una amenaza futura pues estamos siendo testigos de como avanza de forma silenciosa, acumulativa y, en muchas ocasiones, difícilmente reversible.

Y, entre los ecosistemas más afectados vemos como las praderas de Posidonia oceanica están en continuo deterioro respondiendo a múltiples factores de origen humano: fondeos incontrolados, tráfico marítimo intensivo, vertidos contaminantes, determinadas prácticas pesqueras, construcción litoral o incremento de temperaturas asociado al cambio climático. Muchos de estos daños no generan titulares ni imágenes que causen conmoción en la sociedad. Son impactos físicos y contaminantes acumulativos que van erosionando lentamente el equilibrio ecológico del mar hasta el punto de llegar a comprometer las funciones ambientales esenciales. Precisamente por ello, la protección marina nos exige hoy algo más que regulación normativa o discursos ambientales que, en muchas ocasiones están vacíos de eficacia, se necesitan especialistas capaces de comprender, prevenir, documentar e investigar estos daños desde una perspectiva integral.

Con esta finalidad se inicia la próxima semana la microcredencial universitaria en Criminología Azul y Protección Marina sobre Posidonia oceanica, lanzada por la Universitat Jaume I e impulsada por el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la UJI, una iniciativa que representa un paso innovador en la formación especializada sobre justicia ecológica y protección marina. La relevancia de esta propuesta reside no solo en su contenido académico, sino en el enfoque transversal que plantea. La protección eficaz del medio marino requiere integrar conocimientos científicos, jurídicos, criminológicos y tecnológicos. Ya no basta con actuar cuando el daño se ha producido pues resulta imprescindible desarrollar mecanismos proactivos eficaces, herramientas de detección temprana y capacidades técnicas que permitan intervenir antes de alcanzar situaciones de degradación irreversible.

La denominada criminología azul surge precisamente para responder a este desafío contemporáneo. Esta disciplina analiza las dinámicas humanas que generan daños sobre el medio marino y estudia estrategias de prevención, control y restauración ambiental (tanto pasivas como activas) desde una perspectiva interdisciplinar. Supone entender que la protección marina no es únicamente una cuestión ecológica, sino también jurídica, institucional, económica y social.

En este contexto, la apuesta del Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul adquiere un valor estratégico. Ibiza y el conjunto del Mediterráneo occidental constituyen espacios de gran vulnerabilidad a las presiones derivadas del turismo intensivo, el tráfico marítimo y la transformación costera. Impulsar formación especializada desde una universidad pública significa generar capacidades reales para afrontar problemas complejos que afectan directamente al territorio y a las generaciones futuras.

La microcredencial reúne además a un profesorado de referencia integrado por científicos marinos, fiscales especializados en medio ambiente, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, expertos en criminología medioambiental, especialistas en tecnologías geoespaciales y profesionales vinculados a la investigación y prevención de daños ecológicos. Esa pluralidad refleja una realidad evidente, que los daños ambientales actuales no pueden abordarse desde compartimentos aislados.

El reto del siglo XXI no consiste únicamente en conservar espacios naturales. Consiste en garantizar sistemas eficaces de gobernanza ambiental capaces de prevenir daños, coordinar instituciones y proteger ecosistemas estratégicos frente a impactos cada vez más sofisticados y acumulativos.

En este contexto las universidades tienen un papel esencial en ese proceso junto con la sociedad civil. No solo como centros de generación de conocimiento, sino como espacios capaces de formar perfiles profesionales preparados para intervenir sobre los nuevos conflictos socioambientales y jurídicos. En un escenario marcado por la emergencia climática y la creciente presión sobre los ecosistemas marinos, iniciativas como esta microcredencial sitúan a la Universitat Jaume I y al Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul en una posición pionera dentro de la formación especializada en protección marina y justicia ecológica.

Porque proteger el Mediterráneo ya no es únicamente una cuestión de conservación, sino también una cuestión de responsabilidad social, institucional, ambiental y compromiso colectivo con el futuro, especialmente de las generaciones futuras.