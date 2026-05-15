Las familias siempre en el centro

Las familias son el lugar donde empieza casi todo. Son el lugar donde aprendemos a convivir, donde descubrimos el valor del esfuerzo, del cuidado y de la responsabilidad. Son el primer espacio de protección, de afecto y de acompañamiento. Son hogar. Y también, muchas veces, el principal sostén cuando llegan las dificultades.

Por eso, hablar de familias es hablar del presente y del futuro de nuestra sociedad. De cómo cuidamos a nuestros mayores, de cómo acompañamos a nuestros hijos, de cómo ayudamos a los jóvenes a construir un proyecto de vida o de cómo facilitamos que madres y padres puedan conciliar su vida familiar y laboral sin verse obligados a renunciar a ninguna de las dos.

En este Día Internacional de las Familias queremos reivindicar precisamente eso: el valor de las familias como pilar esencial de nuestra sociedad y el compromiso y el deber de las instituciones públicas de estar a su lado.

Las familias de hoy son diversas y afrontan realidades muy distintas. Hay familias numerosas que hacen un enorme esfuerzo diario; familias monoparentales que sostienen solas la crianza; familias con personas dependientes o con discapacidad que necesitan más apoyos; familias que, aún hoy, se ven rechazadas por su interculturalidad o por la orientación sexual de los padres o de los hijos; jóvenes que retrasan su emancipación por las dificultades económicas, o abuelos que continúan siendo una ayuda imprescindible para hijos y nietos.

Por todo ello, desde el Govern de les Illes Balears creemos que las políticas dirigidas a las familias no pueden quedarse únicamente en los discursos. Deben traducirse en medidas concretas que faciliten la vida de las personas. Ayudar a las familias significa mejorar la conciliación, reforzar los servicios sociales, apoyar la crianza, proteger a la infancia, garantizar oportunidades para los jóvenes, prevenir situaciones de exclusión social o acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Y hoy, más que nunca, ese compromiso es necesario. Vivimos un contexto internacional marcado por la incertidumbre y por las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. Aunque la guerra suceda lejos de nuestras islas, sus efectos llegan también a muchos hogares de las Illes Balears: el aumento del coste de la vida y el encarecimiento de productos básicos, de la energía o de la vivienda generan preocupación en miles de familias.

Las administraciones no podemos mirar hacia otro lado ante esta realidad. Gobernar también significa proteger, anticiparse y dar respuestas útiles cuando más se necesitan. Por eso, el Govern ha puesto en marcha un paquete extraordinario de medidas sociales, dotado con más de 15 millones de euros, para reforzar la atención a las familias y a las personas más vulnerables.

Estas medidas incluyen ayudas directas para facilitar la conciliación y la crianza; apoyo para comedor escolar y material educativo; refuerzo de prestaciones sociales; más recursos para los ayuntamientos y las entidades sociales que trabajan directamente con personas y familias en situación de vulnerabilidad; ampliación de recursos residenciales, y nuevas inversiones para agilizar ayudas y prestaciones.

También hemos querido reforzar especialmente la atención a la infancia, a los jóvenes, a las personas mayores y a las personas con discapacidad, así como a las familias que afrontan situaciones especialmente complejas.

Defender a las familias es defender la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo. Y hacerlo no consiste únicamente en reaccionar ante las dificultades, sino también en prevenir y crear las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida con estabilidad, seguridad y libertad.

El Govern de les Illes Balears pone a las familias en el centro, escucha, acompaña y actúa. Somos un Govern que entiende que cuidar de las familias es cuidar de toda la sociedad.