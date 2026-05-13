Un rifirrafe playero en Ibiza

Llegó solo a ses Salines. Eran las doce de la mañana y la playa estaba casi vacía: un lunes de mayo obrando su magia para regocijo de unos pocos afortunados. En lugar de plantar la sombrilla en cualquiera de los múltiples metros cuadrados que tenía a su completa disposición, optó por saltar la cuerda que delimita la zona protegida de las dunas, subir unos metros e instalarse allí. Para sorpresa de nadie, salieron sapos y culebras de su boca cuando se le recordó, con la mayor cercanía que permite una peligrosa advertencia de este tipo, que, oiga, está usted ocupando una zona prohibida cuando sobra espacio a raudales para evitarlo.

«Llevo 45 años viniendo a esta playa y siempre me he puesto aquí». Ese fue el argumento más suave que emanó de su rostro cuarteado por la edad y arrugado por el arranque de ira que pronto crecería con razones todavía más viscerales y mezquinas. La falacia de la tradición, tan extendida y a la vez tan raquítica. Esa que no aguanta ni el primer contraataque. Como siempre se ha hecho así, es correcto hacerlo así. No me habría importado que se clavara la sombrilla en el pie por accidente y ver cómo se soplaba muy fuerte la herida para tratar de curarla, apártame las moderneces esas de ahora, qué agua oxigenada ni qué puntos de sutura.

Tampoco llegó a activarse mi sorpresómetro cuando acusó a «los negros» de «joder las dunas». Bonito argumento también, ¿verdad? Acuso a otros, casualmente de una raza distinta a la mía, de estrenar ese comportamiento para el que, en consecuencia, yo ahora me siento completamente legitimado. Se le podía haber rebatido, por decir algo, que «los negros» llevan mucho tiempo haciendo eso en sus países, así que es su tradición. Solo por ver cómo reaccionaba a la trampa dialéctica. Sin embargo, la deriva del sujeto, tan lamentable como predecible, desembocó en insultos e improperios varios. Al menos el rifirrafe sirvió para que se marchara a otra parte. Este tipo de gente... ¿Es así de nacimiento? ¿O va degenerando con el paso del tiempo?