Las patatas de la Ibiza Medieval

Ya sé que no tiene mucho sentido hacer una feria medieval en un recinto y unas calles que poco tienen de medievales, salvo el tramo de la calle Mayor. Que lo de las justas, los bufones y los dragones está ya un poco pasado. Que obligar a los grupos teatrales y bandas ibicencas a preparar cada año un espectáculo apropiado igual empieza a ser pedirles demasiada fe en el medievo. Después de tantos años habría que darle una vuelta. Una feria renacentista sería más acorde con Dalt Vila, o una cita multicultural, de las tradiciones, del patrimonio o de algo más amplio que no obligue a nadie a ponerse túnica para justificar el programa. Algo más global.

También siento que se está perdiendo el objetivo inicial: montar algo grande en Dalt Vila para que la gente subiera a conocer o vivir la zona declarada Patrimonio Mundial. Ahora la feria toma cada vez más calles de la ciudad baja y uno puede darse la vuelta ritual sin apenas rozar la parte alta. Como digo, un giro de tuerca no estaría mal.

Pero también es cierto que le hemos cogido cariño. Todos tenemos recuerdos asociados a la Ibiza Medieval. Los míos tienen que ver con mis hijos. Cuando eran pequeños era una cita obligada del calendario. Les molaba recorrer las calles llenas de gente, ruido y espectáculos, ese caos amable que entonces parecía una aventura.

Sobre todo les encantaba comprar esos regalices gigantes y un buen cucurucho de patatas fritas recién hechas. Incluso he llegado a subir con los niños y sus amigos en plan yincana solo para encontrar el puesto de las patatas y devorar unos cuantos cucuruchos, que era, al final, la verdadera conquista.

Ahora ya no son niños, no están en la isla y, como tantos otros chavales ibicencos, lo tienen cada vez más crudo para volver por la crisis habitacional. La feria sigue, pero muchos de aquellos niños ya no pueden quedarse.

Pero hoy es domingo, hace un día espléndido después de que la lluvia haya aguado un par de jornadas, y mi hijo ha vuelto por unos días a la isla. Así que venceré una vez más mi enoclofobia y cumpliremos con la tradición: iremos a buscar el puesto de las patatas.