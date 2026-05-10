La homofobiano tiene cabida en nuestra sociedad

La presunta agresión homófoba de Formentera ha dado un giro con las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil, que, tras tomar declaración a todos los implicados, considera que se trató de una pelea en la que participaron las dos partes, y no ha practicado detenciones. Los agentes han remitido las diligencias al juzgado, que tendrá que determinar si hubo un delito de odio, tal y como asegura la víctima, o fue una simple reyerta, como sostienen los investigadores, que informan además de que hay denuncias cruzadas.

La versión de la víctima alude en su denuncia a «agresiones con agravante de odio y racismo». Su relato de los hechos, difundido por la asociación LGTBI Sa Clau de s’Armari, ha provocado una indignación generalizada en una sociedad en la que la violencia homófoba es absolutamente inédita. Las muestras de condena han sido generalizadas, encabezadas por el Consell de Formentera, e incluso se reunieron un centenar de personas en una concentración de repulsa a los agresores y de apoyo a la víctima.

No obstante, a la vista de las conclusiones de la Guardia Civil, es importante aclarar ahora si la motivación de la agresión fue la homofobia o no, pues se trata de un delito grave con penas de cárcel. Y es relevante saber también si las conclusiones de los investigadores de la Guardia Civil se apoyan en otras evidencias distintas al testimonio de los implicados o sólo en la falta de indicios que avalen la versión de la víctima. Pero en cualquier caso, es un hecho cierto que un hombre recibió una brutal paliza en la noche del pasado día 1 que le provocó un traumatismo craneoencefálico con presencia de focos hemorrágicos, así como otro traumatismo en el globo ocular izquierdo, lesiones por las que permaneció hospitalizado durante cuatro días en el servicio de Neurocirugía de la Policlínica del Rosario.

La víctima, el actor Tomás García, de 49 años y residente en Ibiza, sostiene que dos individuos que iban en un coche por una calle peatonal de Sant Ferran, casi atropellan a su acompañante, que le estaba haciendo una foto frente al cartel de la obra de teatro ‘Entrepares’, en la que actuaba. Cuando ambos recriminaron su imprudencia al conductor, los ocupantes del vehículo bajaron para encararse con ellos, y al darse cuenta de que la obra trataba sobre una pareja de homosexuales, agredieron a los dos amigos al grito de «¡y encima maricones!».

Si, tal y como afirma la víctima, es cierto que uno de los presuntos agresores profirió esta frase, el acto violento pudo tener una connotación homófoba que podría convertir la agresión en un delito de odio tipificado en el Código Penal y castigado con prisión. Habrá que ver a partir de qué elementos de convicción la Guardia Civil ha descartado esta motivación, y habrá que esperar a las indagaciones judiciales para esclarecer si se trató de grave agresión homófoba o de una pelea callejera.

Mientras se aclaran los hechos y la víctima se recupera de sus lesiones, la lección que nos deja este suceso es que la sociedad de Formentera reacciona de forma rápida y contundente, en bloque, contra la homofobia, en defensa de los valores de tolerancia, libertad y convivencia entre personas de toda procedencia, credo, creencias y orientación sexual que caracterizan tradicionalmente a la isla. Sea cual sea el desenlace judicial de este lamentable incidente, la reacción de la sociedad formenterense es una valiosa muestra de que la homofobia no tiene cabida en nuestra sociedad.