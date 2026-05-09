La obra pública y la opinión social

El puerto de Ibiza siempre es noticia. Es lógico en una isla, en una ciudad milenaria creada por los fenicios precisamente por contar con una bahía magnífica donde fijar un punto de atraque y un núcleo urbano, según los expertos (aunque no todos coinciden) el segundo de la isla tras el de sa Caleta, seguramente desde finales del siglo VIII. Hace un parell de dies payeses.

Su importancia no ha decaído desde entonces y ha sido y es un punto crucial de entrada tanto de pasajeros como de mercancías para la isla; de hecho, el único desde que hace unos años Sant Antoni, en una decisión no compartida por todos, decidió que no quería el tráfico marítimo regular, molesto para los vecinos (y eso sí, dañino para la pradera de posidonia de la bahía; la del puerto de Ibiza por ejemplo quedó arrasada tras varios dragados y proyectos faraónicos).

Todo el espacio portuario ibicenco, y también el de la Savina, en Formentera, depende de la gestión privada que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de Balears, que se integra en Puertos del Estado, dependiente a su vez del Ministerio correspondiente. Son estas dos zonas, por tanto, públicas; esto es, nos pertenecen a todos los españoles, por mucho que desde Puertos del Estado o la Autoridad Portuaria (no todos sus integrantes, obviamente, comparten esta visión) insistan en lo contrario.

Uno de los grandes problemas que ha sufrido Ibiza ha sido precisamente la opacidad con la que los responsables del puerto han decidido con respecto a obras y proyectos que han cambiado la fisonomía de los muelles y su entorno. Sobre todo hace unas décadas, porque por fortuna la cosa ha ido cambiando y evolucionando.

La APB proyecta ahora reformar la avenida de Joan Carles I, el conocido como paseo marítimo. Y quiere contar con la participación activa de la sociedad, apunta su nuevo delegado, Alberto del Pino. Que quieran incorporar a la ciudadanía al debate sobre esta iniciativa es un nuevo paso a la integración del puerto en la ciudad. Falta que faciliten las cuentas de cada puerto, información que se nos hurta desde hace años. Como pasa también con el aeropuerto.