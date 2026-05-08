De las viviendas vacías

Me pregunto en qué piensan quienes en el Consell se supone que piensan. He perdido la cuenta de las veces que en estos papeles se ha preguntado al Consell si sabía cuántas viviendas vacías tenemos en la ciudad, particularmente en la fantasmagórica ciudad vieja, la Marina, la Penya y Dalt Vila. Dada la crisis habitacional que se nos ha cronificado y crea ya severos problemas no sólo a los fijos discontinuos que vienen a trabajar en temporada alta, sino también a los oriundos que se las ven y desean para encontrar techo, era lógico que nos interesáramos por saber cuántas viviendas están vacías en la ciudad. No hemos tenido respuesta y sabemos por qué. Resulta que no lo sabían. Con un retraso de juzgado de guardia, es ahora cuando bajan de la higuera y encargan un estudio para despejar la pregunta. ¡Aleluya! El problema, visto lo visto, puede estar en que, cuando lo sepan -si llegan a saberlo, nadie sabe cuándo- puede que monten una nueva Mesa de Diálogo Social para pedir otro estudio que nos diga qué alternativas permiten movilizar los pisos vacíos y dedicarlos al mercado residencial. Así seguiremos con verborreicos aplazamientos, estudios y más estudios, reuniones y más reuniones.

Para estar como estamos en una emergencia habitacional, no parece que la situación preocupe especialmente. Y en cualquier caso, una cosa es preocuparse y otra muy distinta ‘ocuparse’, cosa que queda no se sabe para cuándo. Mueve a risa oír, como nos dicen, que tienen el problema de la vivienda como prioritario, que lo tratan en todas las mesas de diálogo y que todos los concurrentes coinciden en hacer lo que haga falta para que la cosa no vaya a más. Y no nos engañan. Nos advierten, sin mover una ceja, que la solución del problema va para largo, que es una carrera de fondo, que las medidas que se tomen “no serán a corto plazo, porque no hay soluciones mágicas y se necesita un plan –otra vez otro estudio y otro plan– para que se materialicen”. Y dicen más. Aconsejan a las empresas que espabilen como ha hecho el recién inaugurado Parador y procuren techo a sus trabajadores. Empiezo a pensar que esto de dedicarse a la política, hacer reuniones y pedir estudios y planes es fantástico. Lástima que a mí me coge ya mayor, que si no… n