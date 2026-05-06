Al dos le sigue el tres

Es 3 de mayo en la Mola y ya está en marcha el “mercado artesanal” antaño denominado hippy, por aquello de la reminiscencia de los que a finales de los setenta, artesanos también, tenían fama de creadores de estilos consagrando una libertad que en la otra orilla no se daba. Hablan los que saben y muchos de los que estuvieron en esa época que la permisibilidad era innata y no importada, aunque muchos venían de los “no a la guerra” de entonces. Con melenas y un cierto desaliño en el vestir se posicionaban contra la guerra del Vietnam en este caso, en respuesta a un movimiento cada vez más amplio en los propios Estados Unidos. Hoy el “no a la guerra” se lleva con traje y corbata y en los consejos europeos frente a quien la ha desatado. Pero hoy, también con el mismo compromiso, nuestros artesanos inauguraron el domingo una oferta variopinta de todo el trabajo hecho en invierno para la ocasión. Lo cierto es que, para muchos, los supongo nostálgicos, entre los que me encuentro, el mercado de la Mola entre el primer domingo de mayo y casi el Pilar en octubre marca el inicio “seudo” oficial, sin autoridades ni invitados, de una temporada que a tenor de lo que pasa por “allá” podría ser muy esperanzadora para el PIB de la isla (ahora los economistas se basan en ese indicativo para saber si ha ido bien o mal. No seré yo quien los corrija). Hablando de PIB y, en consecuencia, de los precios en Formentera. Es verdad que existe una carestía propia de nuestro “aislacionismo”, yo diría que parte del márquetin de “exclusividad” que se nos ha cargado como un sambenito difícil de extirpar. Pero cuando uno viaja por algunos países de nuestro entorno, de los de aquí al lado o de la esquina de más arriba, se toma un café y si le acompaña un helado (algunos de dudosa calidad, pese a la vitola de artesanales) se le van los diez euros y el entorno, me refiero al nuestro, no es el mismo ni por asomo. Dirán y no les falta razón que los sueldos son diferentes, que el nivel de vida para un trabajador cualificado allí es más elevado, lo que quieran, pero al final diez euros son igual aquí que allí y a lo mejor la materia prima por las “marcas” no difiere mucho o ni lo más mínimo. Por eso en reuniones de más de cuatro, lo de que Formentera es cara tiene sus matices.