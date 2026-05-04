Opinión | Para empezar
¿De qué tienen miedo?
Como cada mes, como en cada pleno, Vox volvió a presentar la semana pasada una moción con claros tintes xenófobos en Sant Josep. El edil socialista Vicent Ribas recordó a la concejala ultra Araceli Colomar (tantas veces exaltada y a la que el alcalde, Vicent Roig, incluso llegó a apagar el micro para detener su verborrea, tono y actitud) cuál es la etimología de la palabra xenofobia: xenos procede del griego ‘extranjero’, ‘huésped’; Phobos (hijo de Ares y Afrodita) personifica el miedo. Aversión hacia los extranjeros es lo que sienten en esa formación, que no vieron aprobada la moción en la que pedían derogar «la restauración del acceso universal a la sanidad pública para personas en situación irregular». El PP, a través de su edil de Acción Social, Marilina Serra, acertó al rechazar esa propuesta, para lo que alegó que «la cobertura universal es una herramienta de salud pública» y que «dejar personas fuera del sistema es injusto y peligroso para todos». Pero el PP volvió a asomar la patita (y ya van unas cuantas veces) cuando apoyó el tercer punto de la propuesta de Vox: instar al Gobierno a redactar un informe detallado del impacto económico y asistencial sobre la ampliación del acceso al sistema sanitario de los extranjeros. Y Vox, encantado, claro, pues siente así reforzadas sus tesis y propósitos, que no son otros que levantar sospechas sobre los extranjeros, culpables, a sus ojos, de las largas listas de espera de la Sanidad y de la catastrófica crisis habitacional. Como si no trabajaran, como si no sostuvieran buena parte de la economía de la isla, como si no cotizaran (los que tienen contrato, claro). Un «continuo delirio xenófobo», en palabras de Ribas, que, gracias al PP, logra su objetivo: «estigmatizar a colectivos vulnerables». Poco a poco, a cuentagotas, las tesis de los de Abascal calan en los populares y, por ende, en la sociedad. Poco importa, como dijo el edil de Ara, Josep Antoni Prats, que los delirios de Vox estén basados en datos que recogen «en TikTok de influencers de pacotilla». Pero el futuro pinta negro para los xenófobos. Desde CaixaBank pronostican que de aquí a 25 años, es decir, en 2050, la mitad de la población será no nacida en España. Cómo van a sufrir.
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