Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalado en IbizaEclipse en IbizaPlayas sin sombrillasApuñalado en IbizaPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

Opinión

Toni Roca

...Però maig és la flor de l’estiu

Maig n’és obert i les discoteques, totes les discoteques, també. Això vol dir que l’alegria i la felicitat multiplica per tot arreu l’ànsia, el desig del canvi. Un canvi que ens apropa a la música desenfrenada, al ball exòtic, a la remenada de cossos calents, de pell blanca encara i per cremar, de tèrbola mirada entre el gin-tònic de luxe i qualsevol èxtasi que aviat, molt aviat arribarà. Joves sota la teulada de follia més o menys controlada mentre el vertader cap i casal de tot aquest entramat, els anomenats dj, regulen, controlen i organitzen la gran festa sota la rígida vigilància amb moderació i respecte. Cada vegada que la dreta ens incita a la moderació i a la prudència començo a tremolar. És possible i probable a la vegada actuar amb moderació a l’interior -frenètic- de les discoteques? En aquells temps del cuplé quan aquesta generació viu, els que viuen, és clar, la jubilació a les clíniques de repòs de l’hàbit de la moderació res de res. Ara, vertigen i revolució a l’hora de experimentar la llarga nit de l’estiu els consells de un tal Benítez, director del col·lectiu Ocio Ibiza, semblen burla, sarcasme o, simplement, presa de pèl evident i implacable. Música, àcida?, lliga poc amb discreció i respecte. Però aquest senyor, tot un expert, tot un professional de la cosa sap de què parla quan parla, de tota manera i amb perdó tinc les meves dubtes. Més enllà de tot això o tal vegada és la seva prolongació, maig són les primeres jornades de la platja, de la mar immensa, del frescor i el pàlpit d’un estiu que s’acosta amb fulgor i una mica de silenci. Com cada estiu dos renovades lectures, ‘El mismo mar de todos los veranos’, d’Esther Tusquets i inevitable la ‘Sonata de estío’, del per sempre més mestre de totes les literatures Ramón Maria del Valle-Inclán. Lectura i una mica de sapore di mare, homenatge a Gino Paoli, es complementen a la perfecció. Sí, maig és la flor de l’estiu. I com deia aquell, «ya es primavera en el Corte Inglés».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents