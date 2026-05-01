Saturnales para celebrar el 1 de mayo

«Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?». Si no reconoce estas líneas a la primera, visione rápidamente ‘La vida de Brian’ o correrá serio riesgo de catear en culturilla popular. El caso es que los romanos hicieron todas esas cosas y muchas más por nosotros, pero algunas se han perdido y ya va siendo hora de que las recuperemos. Porque, en fin, no estaban tan locos como proclamaba Obélix.

Me refiero a las Saturnales, las fiestas que celebraban en la penúltima semana del año en honor a Saturno. La idea principal era recrear la legendaria ‘Edad de Oro’, un tiempo mítico donde no existía la esclavitud, la propiedad privada ni el trabajo forzado. Durante esos días dislocados, los esclavos no solo se libraban de currar, sino que también tenían permiso para vestir la toga virilis, propia de los ciudadanos libres. Sus amos les servían la mesa e incluso les permitían ganar juegos de azar o ser insolentes sin represalias.

Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, encajaría como un guante hacer un ‘remember’ de las Saturnales. En el caso de Ibiza, los currelas podrían gozar la vida en lujosas villas, mientras que los acaudalados tendrían que construirse su propia chabola y luego a ver dónde la instalan, que últimamente salimos a desalojo semanal. En los hoteles, los dueños tendrían que tirarse toda la semana partiéndose el lomo para hacer camas y recoger los detritus de todos esos turistas que piensan que la isla es un vertedero gigante. Ah, y nada de moverse a su antojo al volante de cochazos, a pasar por la penitencia de los autobuses públicos.

Estas inversiones de roles podrían ayudar a que las capas altas entendieran mejor las penurias de las bajas. Y, si eso tampoco sirve de escarmiento, metemos una marcha más y le hacemos un homenaje a ‘La Purga’. Pero nada de gente protegida, ley de la selva sin cortapisas. Investigue sobre el argumento de la película, verá que divertido.