Dejad de llevaros la playa como ‘souvenir’

Está de moda encapsularlo todo. Absolutamente todo. La sociedad que vive pegada a una pantalla mientras mira de reojo la vida que pasa por encima de ella quiere meterlo todo en burbujitas físicas para recordar aquello que, seguramente, vivieron con menos intensidad y menos conscientemente de lo que les hubiera gustado.

Un colgante con un mechón de tu pareja. Vale. Una pulsera con una cuenta de vidrio con unos pelitos de tu perro que falleció. O con unas hebras de la chaqueta favorita de tu abuelo que ya no está. Ok. Un collar con el primer diente de leche que se le cayó a tu peque. De acuerdo. Unos pendientes con gotas de leche materna. Aceptamos pulpo. Por si algún lector lo piensa: no me lo estoy inventando. Solo hay que darse un paseo por Instagram y TikTok para ver decenas de perfiles de pequeñas empresas que, armadas con mucho epoxy y una lámpara para endurecerlo ofrecen la posibilidad de encapsular para el resto de los restos cualquier momento.

Y aquí viene el problema. Estos perfiles están llenos de joyas y otros objetos de decoración hechos con elementos naturales que turistas se han llevado de rincones de todo el mundo. Puñados de arena de la playa en la que vieron las mejores puestas de sol de su vida, conchas del rincón donde les pidieron matrimonio, piedrecitas rosas de la ribera de un río en el que se sintieron en paz... Elementos naturales robados de entornos, en la mayoría de los casos, tensionados por el turismo y la masificación.

Si cada uno de los cientos de miles de turistas que visitan ses Salines o Platges de Comte se llevaran un puñado de arena, ¿cómo estaría la playa al cabo de la temporada? Si cada persona que contempla la puesta de sol en Benirràs se llevara unas piedrecitas o unas conchas, ¿cómo encontraríamos la playa al llegar otoño? Y que no se te ocurra comentarlo, que el hate es tremendo.

En serio, artesanos de los momentos, negaos a hacer estos recuerdos. Turistas, visitantes y lugareños, dejad de llevaros las playas a puñados de una puñetera vez. No tenéis ni corazón ni cabeza.