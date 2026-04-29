A un año vista

Estamos en la recta final de una legislatura anodina, extraña, de esas que después de lo que pasó, ya no pasa nada. Lo más importante podría resumirse en la consecución de la figura del senador de Formentera. Un año para saber quién obtiene por la vía del apoyo popular esa distinción, con viajes gratis a Madrid y derecho a los restaurantes de la calle Bailén los días de pleno o de comisión, según se trate. Si es de un partido “nacional centralista” tendrá compañeros con quienes compartir mesa y discusiones políticas elevadas según se esté en el gobierno o en la oposición. Si es de una formación insularista con vocación de hacerse oír en el magma que es el Senado, comerá solo o sola casi todos los días, no sea que se le vea con unos o con los otros y lo tenga que justificar en la casa del pueblo de la Mola a la hora de la peli de los viernes noche en verano. Pilar Martínez, con mucho acierto, se preguntaba si alguien sabe lo que es un senador y sin profundizar en un para qué sirve. Porque las respuestas pueden ser variopintas. Si me apuran podrían servir para un guion de “Humor Amarillo” allá por los años 90, aunque estemos en el siglo XXI.

Siguiendo con la línea argumental sobre estos tres años, donde hemos tenido dos presidentes, una moción de censura (solo para resolver asuntos administrativos), un periodo en el que lo básico es que todo funcionara sin sobresaltos, incluso por encima de las ideas (que imagino se han quedado para los programas electorales de las fuerzas que tengan “fuerza” de volver a presentarse). Donde los liderazgos (los de los carteles) están por ver todavía y que me recuerda a los partes militares donde lo mejor que se podía decir era “sin novedad”. A las puertas de una nueva temporada con una guerra aquí al lado, con un Trump que hoy sube la bolsa y mañana la hunde según el pie con el que se levante de la cama. Con los precios de los billetes de avión al albur del estrecho de Ormuz, con los ferris a 36,50 la ida (dice el Diario de Ibiza). Uno no sabe con qué carta quedarse a estas alturas de abril, después de la Feria y antes del Rocío. Perdón, me estaba confundiendo de lugar, no de hora. Habrá o no más reservas, más pernoctaciones, más comidas de “langosta frita con patatas y huevos pagesos”… esa es la cuestión, aunque aquí no esperamos a Shakespeare para que la resuelva.