Burocracia y vivienda, frenos al rural

Sin papeleos excesivos y con más viviendas, sobre todo de alquiler, este país cambiaría en pocos años su cara. El insostenible desequilibrio territorial que provoca la concentración del 85% de la población en solo el 16% del territorio, comenzaría a mitigarse. La España rural trabaja intensamente por su recuperación. Pero hará falta un Pacto de Estado para afrontar ese desafío con acción combinada de todas las Administraciones y la política española es incapaz, ahora mismo, de pactar nada. Habrá que pedir responsabilidades por esa inacción.

España es el país más extenso de la Unión Europea después de Francia; y el de mayor altitud media después de Suiza, de ahí que se hayan podido construir más de mil embalses para regadío y generación de electricidad. Pero no es el más poblado: Alemania, Francia e Italia, además del Reino Unido, tienen más habitantes. La relación entre superficie y población, da una densidad más baja que la de Italia, por ejemplo. Pero agravando los problemas, se ha permitido el crecimiento desmesurado de algunas áreas metropolitanas -Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga sobre todo- quedando zonas semidesérticas en varias provincias, especialmente en torno al Sistema Ibérico, con densidades de población similares a las de Laponia.

El estudio ‘Percepción de los Avances en la España Rural’, que anualmente realiza Next Educación con la Fundación AXA, habla claro: la burocracia es un freno que ahoga cualquier recuperación. Se quejan agricultores y ganaderos; emprendedores y grupos de desarrollo rural; jóvenes y jubilados. Y lo más llamativo: hasta ayuntamientos y diputaciones. Numerosos municipios se han quedado sin Fondos Europeos de Recuperación y otras ayudas porque no tienen personal para solicitarlos, ni dinero para contratar ayuda técnica. Lejos estamos de aquella máxima que lanzó y publicó en el boletín oficial de Extremadura el gran Guillermo Fernández Vara, recientemente desaparecido: «En el mundo rural, todo lo que no esté expresamente prohibido debería de estar permitido». Construir una casa lleva más tiempo en papeles que en obras; y abrir una empresa, con frecuencia también. La selva burocrática es cada vez más espesa porque legislan sin parar, ignorando al mundo rural, los parlamentos de Europa, de España y de sus Comunidades Autónomas.

El otro gran freno, una vez garantizada la conectividad por el internet desde el satélite y el despliegue de fibra, es, sin duda, la vivienda. Si en las ciudades es dramático, en el mundo rural la oferta es casi inexistente. Hay exceso de casas, pero vacías y cerradas. Los propietarios temen alquilarlas por si quedan ocupadas sin pago o devueltas en mal estado. En estos años se ha legislado para proteger al usuario, pero no al propietario. Y un parque de viviendas que podría aliviar en parte las angustias de las ciudades por la extensión del teletrabajo permanece sin uso, cada vez más envejecido y con amenaza de ruina. El Parlamento de Galicia y las diputaciones de Burgos y Huesca, entre otras, han comenzado tímidamente a afrontar el problema. Pero vamos contra reloj porque la mejoría en el rural -que el Estudio de la Cátedra Estrella Galicia Desarrollo Rural reconoce- va mucho más lenta que la agravación de los problemas. En el último año, en los municipios de menos de 5.000 habitantes se ha recuperado algo la población y además con mayor porcentaje de mujeres, que son las que fijan población en el territorio. Pero la mejoría es demasiado frágil para un problema que dura más de un siglo.