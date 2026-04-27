Me dirijo a los partidos políticos y a quien corresponda, por favor, antes de presentar sus candidatos a las distintas campañas electorales que sufrimos constantemente todos los ciudadanos, tengan la bondad de hacerles una evaluación psicológica. Las distintas naciones que en el mundo son no se pueden permitir un Trump como no se lo puede permitir el orbe internacional. El presidente norteamericano ha traspasado todos los límites. Sus mensajes, siempre ofensivos o amenazantes, denotan una psicopatía preocupante. El mundo no puede seguir llenándose de mandatarios estilo Trump. Nos va la vida en ello.

Trump es un peligro para la Paz. No habrá paz en el mundo mientras el yanqui siga con sus ansias expansionistas y con su anhelo por poseer la riqueza de los demás. Este señor está especialmente dotado para crear uno o varios conflictos diarios que nos salen caros a los demás. Mientras su abultadísima cuenta corriente sigue creciendo, el mundo ve peligrar su estabilidad y su economía. Ni queremos populismos, ni queremos imperialismos, ni queremos dictadores, ni queremos lacayos.

La arremetida de Trump contra el Papa León XIV es indignante y denigrante como la ha tildado el arzobispo Paul S. Coakley, de Oklahoma City, actual presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Por cierto, el enfoque pastoral de monseñor Coakley es provida y proinmigrante, algo que no le hará mucha gracia a Trump.

Decir que el Santo Padre «es débil con el crimen» y que «debería dejar de complacer a la izquierda radical» es una apreciación insultante que denota el desconocimiento que el presidente americano tiene sobre el Jefe del Estado Vaticano.

La respuesta del Papa no pudo ser más acertada: «No tengo miedo a Trump. Seguiré hablando contra la guerra». No podemos vivir supeditados a los caprichos de un psicópata, Trump lo es. Es preciso plantarle cara y cantarle las verdades del barquero, si ello fuera preciso como hizo el Santo Padre. No me extraña que el ataque denigrante e inaceptable de Trump haya indignado a los italianos, católicos y no católicos. El Papa es un hombre de paz que aboga por la paz, mientras Trump es «un belicoso arrogante» como lo han considerado en Italia.

Trump se ha cargado el orden internacional que ha reconfigurado la paz, la ONU y la OTAN como la conocíamos. Como no le paren los pies, acabará pasándonos por encima.