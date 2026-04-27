¿Qué demonios es eso de un senador?

Si a estas alturas de la película usted no sabe todavía que Formentera ha vivido «una jornada histórica» con la aprobación en el Senado de la cuarta reforma de la Constitución que permitirá a la pitiusa del sur contar con su propio senador y acabar con una «anomalía democrática»; significa que, o vive en una cueva o le importa un pito todo lo que tenga que ver con la política, el sistema legislativo y la vida en general. Aunque la hipótesis más probable es que no sepa qué es eso de un senador ni para qué sirve.

Hagamos un experimento: pregunte a la persona que tiene junto a usted ahora mismo qué es un senador y cuál es su función. Garantizo, porque lo he probado ya varias veces, que recibirá más caras de desconocimiento y desinterés que otra cosa.

Es así de triste. El año que viene se celebran elecciones generales y autonómicas. Y muchos de los votantes acudirán a las urnas sin saber lo que hacen o, peor aún, creyendo que lo saben porque han visto muchos vídeos en Tiktok o han escuchado las parrafadas sin fundamento de su pseudo analista político de confianza.

Si la educación de calidad es necesaria a todos los niveles, la concienciación informada del ciudadano, de su valor y su capacidad de decisión en temas que determinan cómo vive su día a día, debería ser tomada mucho más en serio de lo que se hace ahora.

No es de recibo que adultos con derecho a participar en las elecciones no sepan qué están votando ni para qué se va a utilizar su decisión. Es deprimente que solo conozcan el nombre y puede que el cargo de los políticos que más ruido hacen, que más insultos sueltan o más salidas de tono protagonizan.

Puede que ni siquiera al propio sistema le interese tener adultos informados y formados: las masas distraídas siempre han sido más manipulables. Desde aquí propongo una nueva revolución: vamos a enterarnos, a estudiar, a participar y a quejarnos o a aplaudir el devenir político según toque, pero con conocimiento de causa, por favor.