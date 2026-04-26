Opinión
Un punt de partida en la defensa de Formentera
La creació del seu senador propi és el reconeixement implícit de la seva autonomia i identitat política pròpia
Formentera ja té veu al Senat. Formentera ha fet aquesta setmana un pas històric i ha protagonitzat, ni més ni menys, que la quarta reforma de la Constitució, amb l’aprovació definitiva de la reforma legislativa al Senat, per dotar l’illa d’un senador propi. Per fer-se una idea de la transcendència d’aquesta modificació constitucional aprovada és imprescindible assenyalar, precisament, que es tracta només de la quarta modificació en els quasi 50 anys d’història de la nostra carta magna.
El reconeixement del dret de vot dels ciutadans europeus a les eleccions municipals en aplicació del Tractat de Maastricht; la incorporació del principi d’estabilitat pressupostària i límit del dèficit per donar confiança sobre les finances públiques amb l’article 135; el reconeixement de les persones amb discapacitat com allò que són, persones que tenen una discapacitat i no cap altra cosa, i ara, el senador de Formentera.
Podem sentir l’orgull, a més, que es tracta de la primera modificació impulsada des d’una comunitat autònoma. La primera comunitat autònoma que tota sola ha assolit una modificació de la Constitució han estat les Illes Balears, ha estat aquesta legislatura i ha estat amb l’objectiu de donar resposta a una demanda històrica de Formentera.
Canviant un guió per una coma s’ha corregit una anomalia que s’havia mantingut des del moment en què Formentera va passar a ser la primera illa amb la seva institució pròpia d’autogovern, però sense escó propi al Senat. Sota el que és en aparença un canvi menor, trobam un canvi profund en la concepció mateixa de Formentera, perquè la creació del seu senador propi és, a tots els efectes, el reconeixement implícit de la seva autonomia i identitat política pròpia, ja reconegudes amb la creació del seu Consell Insular amb la reforma de l’Estatut.
Tanmateix, el senador no és una qüestió simbòlica ni ornamental. De fet, no és ni tan sols una finalitat en si mateixa, sinó que es tracta d’un punt de partida per a la defensa dels interessos de Formentera a Madrid. Formentera no necessitava un senador propi just pel fet de tenir-lo, sinó per traslladar la realitat genuïna i particular de l’illa —derivada de la seva triple insularitat i de ser una illa fràgil i petita— i dur les reivindicacions, inquietuds i necessitats dels seus ciutadans al gran centre de decisió del nostre país, que són les Corts Generals.
Qüestions com la manca d’efectius i serveis de l’Estat, els reptes per garantir la seva sostenibilitat, l’habitatge, les dificultats de la connectivitat, la falta d’inversió en carreteres per part del Govern d’Espanya, la crisi migratòria o els efectes de la normativa de costes sobre la manera de viure de Formentera, seran ara qüestions que es podran introduir en el debat nacional des de la veu lliure i democràtica en què confiïn els formenterencs a les properes eleccions.
Em complau que dins la unitat política per tirar endavant aquesta reforma hagi tingut un paper clau i imprescindible el meu partit, el Partit Popular, que ja va donar suport a la tramitació i aprovació de la llei al Parlament el 2019, que ha donat la solvència tècnica i la seguretat jurídica en la tramitació al Congrés, i que ha accelerat la tramitació i aprovació definitiva amb la seva majoria absoluta al Senat.
De fet, novament, Formentera fa un pas històric quan governa el Partit Popular a les Illes Balears, de la mateixa manera que ja va ser qui el va dotar del seu primer hospital amb l’Hospital de Formentera, que va ser qui va impulsar que disposàs d’un consell insular propi, que enguany iniciarà les obres del seu primer centre de salut, i amb qui ara, a més, ha assolit el seu senador propi, el senador de Formentera.
Però, com deia abans, el nou senador és només un punt de partida per a la defensa de les necessitats de Formentera a Madrid. Des de la satisfacció absoluta i donant l’enhorabona a tots els formenterencs i formenterenques, ara cal seguir remant tots plegats per escoltar i donar resposta a les inquietuds i als reptes de Formentera.
Marga Prohens és presidenta del Govern de les Illes Balears
