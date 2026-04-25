La «prioridad nacional» arrasa en USA

El debate más acuciante en la España sensible previene contra la «prioridad nacional» apadrinada por Vox, y asumida a regañadientes por el PP. Es un concepto de claridad diáfana hasta que alguien intenta explicarlo, así que bastaría con cifrar su auge mayúsculo en Estados Unidos. La mirada se dirige aquí hacia el MAGA aislacionista, o la tabla de aranceles apadrinada por Trump. Error, porque el mayor «priorizador nacionalista» del coloso americano responde por Zohran Mamdani. Este peligroso socialista conquistó la alcaldía de la ciudad más reconocida del mundo al grito de «Nueva York para los neoyorquinos».

No se trataba solo de un eslogan de campaña. En el balance del periodo de gracia, su propia página web presume de que «El alcalde Mamdani ha llevado a cabo sin disculparse acciones audaces para proteger a los neoyorquinos, en sus primeros cien días». La «prioridad urbana» es más radical y sospechosa que la nacional, pero no ha impedido que el orbe progresista haya consagrado a su impulsor como la segunda venida.

En otro gallinero, la trapacería de Vox consiste en dirigir su «prioridad nacional» contra los extranjeros pobres, a quienes degrada adicionalmente si, además, no hablan castellano ni abrazan la fe del Evangelio. Es decir, racismo de la peor especie. En cambio, cuesta más oponerse a medidas de protección de los residentes de antiguo contra extranjeros ricos, sean oligarcas o nómadas digitales. Aunque tal vez fuera excesivo hablar de robo o secuestro de viviendas, desalojan de facto a las clases medias españolas, por el argumento llano de que pueden aplastarlas a billetes. La larga estancia en una geografía, con independencia del pasaporte o del lugar de nacimiento, no garantiza derechos pero sí la satisfacción durante años de deberes, aunque solo sea en impuestos satisfechos. La expulsión de un residente durante décadas de un territorio porque no puede pagarlo ya existe en la España actual, aunque se hable poco de la «inferioridad nacional».