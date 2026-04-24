Una reforma constitucional para Formentera

El 22 de abril de 2026 quedará marcado en el calendario político e histórico de Formentera y de Ibiza por ser el día en el que el Estado reconoció la insularidad de Formentera pero también la de Ibiza o Ibiza, me da igual. Desde hace más de treinta años los alcaldes del extinto Ayuntamiento de Formentera (de antes del 2007) y los posteriores presidentes del Consell de Formentera siempre han reivindicado esta representación insular en la Cámara Alta, al margen de sus afiliaciones de partido.

Cada 6 de diciembre desde hace tres décadas en el día de la Constitución (ver hemeroteca) el hilo argumental de los discursos de los representantes de la administración local siempre ha sido igual: Formentera tiene derecho a un senador propio. Y especialmente desde 2007, con la reforma del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que crea el Consell propio de esta isla.

Tras años de peleas políticas, los representantes del pueblo se han puesto de acuerdo para que Formentera, en las próximas elecciones generales de 2027, tenga por primera vez una urna para elegir a su propio senador. Lo mismo le ocurrirá a Ibiza, que de esta manera se libera de representar lo que para muchos y durante demasiado tiempo ha sido la isla menor, en todos los sentidos. Es una oportunidad para las dos islas. La única institución que no envió a ningún representante al Senado fue el Consell de Ibiza, ausencia relevante por lo que le concierne en esta cuarta reforma de la Constitución Española, desde 1978.

Con el apoyo de todos los grupos políticos del Senado, menos de Vox, 258 votos a favor y dos en contra, de un total de 260 senadores, Formentera tendrá derecho a elegir a su propio representante. Las únicas manchas negativas, no hubo abstenciones, que aparecieron en el panel de votaciones del hemiciclo fueron las de los dos senadores de la ultraderecha. Invito a sus señorías de Vox a que hagan campaña en Formentera para las próximas elecciones del 2027.

En un año, y ya estamos en precampaña electoral, vienen dos convocatorias: la primera el 23 de mayo de 2027 que corresponde a las elecciones locales y autonómicas en Balears y la segunda se supone que será en julio de ese año con las generales al Congreso y Senado. Entonces veremos cuáles son las tendencias políticas de cada isla, por primera vez, sin mezclar.

Volviendo al hemiciclo del Senado, lo más emotivo fue la intervención de Juanjo Ferrer, que no pudo contener sus lágrimas y frases entrecortadas desde la tribuna, cuando explicó que le quedaban meses, hasta julio, antes de dar el relevo a Neus Massanet, de Formentera, que será la última senadora por las dos islas. Ahora los partidos políticos ya están buscando el perfil del primer candidato de la historia a ocupar un escaño en el Senado por Formentera.