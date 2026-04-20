Covid de Irán, teletrabajo y confinamiento

Debe ser casualidad que la covid surgiera en China, y con probabilidad creciente en un laboratorio de Wuhan, por tratarse del país que ejerce un control más inclemente y exhaustivo de sus ciudadanos. El mundo entero copió las tácticas curativas y represivas de Pekín. A partir de 2020, hubo variantes emanadas de India o Brasil. Ahora llega el coronavirus de Irán, la pandemia energética que se desea tratar con las mismas restricciones que la anterior. El doctor de Bruselas receta teletrabajo, lo habrán visto en titulares. En cambio, el poderoso lobby teletrabajador ha omitido la cláusula que también recomienda frenar los desplazamientos, imponiendo un confinamiento en toda regla.

La prevención del virus iraní encierra a los trabajadores en casa. Al aumentar su productividad, los oficinistas pueden permitirse unas segundas o terceras vacaciones anuales. En avión, quemando más keroseno que la gasolina ahorrada por no ir a la oficina. En honor a la verdad, los entusiastas del teletrabajo han escamoteado que el doctor de Bruselas también habló claramente de una reducción de vuelos. Seguro que países como España verán con buen ojos que su flujo de turistas se reduzca de cien a ochenta millones anuales, para salvaguardar la integridad energética contra un virus iraní todavía no materializado.

La Unión Europea ha lanzado pues su manifiesto Netflix, el retorno masivo a las teleseries. Aparte de que, con la Inteligencia Artificial, el trabajo con ordenador puede llevarlo a cabo el propio ordenador. Y es curioso que se reduzca la energía al petróleo crudo, olvidando cuántos vatios se gastan al consultar la edad de Brad Pitt en internet. Por no hablar del contrasentido de colapsar el consumo. Por desgracia para Bruselas, el mundo no puede detenerse para que se apeen las personas sensatas, ni China logró imponer el confinamiento a perpetuidad. Cuando el riesgo de levantamiento callejero superó a los poderes de coerción, Pekín declaró finiquitada la pandemia con independencia de la opinión del virus.