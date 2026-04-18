Opinión
La Prohens pitjor que Bauzá
És possible superar l’etapa infame d’un tal Bauzá? És possible. La Prohens per exemple. Aquell al llarg de quatre terribles anys de dolor i penitència superà tots els límits possibles fins arribar al desastre quasi total. La Prohens -guapa, elegant a l’estiu vestida de blanc, simpàtica sempre, somriure amable...- a punt de celebrar el tercer aniversari del seu nomenament com a presidenta, càrrec que no podrà revalidar a les properes eleccions, va camí directe a la fi de la seva carrera política. I amb tot justícia. Fins ara i més enllà de l’inútil aquell, feixista i frustrat personatge, culmina un procés que la obligarà a deixar per sempre el Consolat de Mar. Ha pogut enganyar a tots i a tothom, llavors diuen mesquinets meus que si Sánchez... Sembla que ha fet coses i no ha fet res de res, bé, sí ha fet; amb l’ajuda de Vox intentar destruir la llengua catalana i enviar-la a un infern de no retorn, protegir l’ensenyança privada i deixar que la pública anés a ca una puta, fer del turisme el Deu de la màxima protecció per a major felicitat d’una industria hotelera i de manera molt especial i concreta, espectacular fins i tot. Ara toca el tema de El Trenc. L’escriptor Sebastià Alzamora ho explica molt bé. «Allò que en part sí que sorprèn és que joves com Prohens i Sagreras, hagin heretat intacte el ressentiment dels seus predecessors i que vulguin rescabalar-lo com si fossin encara als anys 80 o 90, quan es dedicaven a difamar al poeta Damià Huguet per ser un dels promotors de la campanya ‘Salvem el Trenc’. Aquella campanya no va ser tant sols un dels grans èxits del GOB i de l’ecologisme; va ser un èxit de tots els mallorquins i de tota la Mediterrània. La nostra dreta, però, no ha afluixat i en la seva determinació de destruir el Trenc (i omplir-se les butxaques de passada). Ara, a més, volen fer-ho de bracet amb un partit feixista que viu d’explotar, des de la més baixa politiqueria, l’odi contra els mallorquins». Sí, la Prohens i el seus mariatxis pitjor que Bauzá. Molt pitjor. Estic desesperat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Así es la casa de lujo que Tamara Gorro ha comprado en Ibiza por más de 5 millones de euros
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- El baño público del Cetis y la estación de autobuses en Ibiza pasa a ser de pago
- Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación: 'Es difícil predecir qué va a pasar más allá de cuatro semanas
- ¿Se verá el eclipse total desde tu casa en Ibiza? La isla lanza una prueba clave antes del 12 de agosto