Planes fin de semanaRegularización de migrantesViviendas sa PenyaNed Irving
Toni Roca

La Prohens pitjor que Bauzá

És possible superar l’etapa infame d’un tal Bauzá? És possible. La Prohens per exemple. Aquell al llarg de quatre terribles anys de dolor i penitència superà tots els límits possibles fins arribar al desastre quasi total. La Prohens -guapa, elegant a l’estiu vestida de blanc, simpàtica sempre, somriure amable...- a punt de celebrar el tercer aniversari del seu nomenament com a presidenta, càrrec que no podrà revalidar a les properes eleccions, va camí directe a la fi de la seva carrera política. I amb tot justícia. Fins ara i més enllà de l’inútil aquell, feixista i frustrat personatge, culmina un procés que la obligarà a deixar per sempre el Consolat de Mar. Ha pogut enganyar a tots i a tothom, llavors diuen mesquinets meus que si Sánchez... Sembla que ha fet coses i no ha fet res de res, bé, sí ha fet; amb l’ajuda de Vox intentar destruir la llengua catalana i enviar-la a un infern de no retorn, protegir l’ensenyança privada i deixar que la pública anés a ca una puta, fer del turisme el Deu de la màxima protecció per a major felicitat d’una industria hotelera i de manera molt especial i concreta, espectacular fins i tot. Ara toca el tema de El Trenc. L’escriptor Sebastià Alzamora ho explica molt bé. «Allò que en part sí que sorprèn és que joves com Prohens i Sagreras, hagin heretat intacte el ressentiment dels seus predecessors i que vulguin rescabalar-lo com si fossin encara als anys 80 o 90, quan es dedicaven a difamar al poeta Damià Huguet per ser un dels promotors de la campanya ‘Salvem el Trenc’. Aquella campanya no va ser tant sols un dels grans èxits del GOB i de l’ecologisme; va ser un èxit de tots els mallorquins i de tota la Mediterrània. La nostra dreta, però, no ha afluixat i en la seva determinació de destruir el Trenc (i omplir-se les butxaques de passada). Ara, a més, volen fer-ho de bracet amb un partit feixista que viu d’explotar, des de la més baixa politiqueria, l’odi contra els mallorquins». Sí, la Prohens i el seus mariatxis pitjor que Bauzá. Molt pitjor. Estic desesperat.

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Grupo Policlínica inicia su puesta en marcha

La Catedral, nuevo espacio de vinos y tapas en Dalt Vila

El cineasta de Ibiza David Marqués: «Nunca me había reído tanto en un rodaje como en ‘Haciendo amigos’»

Los profesionales de la restauración catan los vinos que estarán en las mesas esta temporada

Familia Marí Mayans acude a la feria ProWine Tokyo

Los ayuntamientos de Ibiza se reorganizan "sin información ni protocolos" para atender la regularización extraordinaria

Llama la atención: Que el proceso de regularización de inmigrantes se inicie de forma presencial con un solo punto en Ibiza

