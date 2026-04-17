El vertedero, pelotas fuera

Si no entendemos que el traslado de las basuras a Mallorca es un apaño para salir del paso que a medio plazo puede ser un tiro por la culata, es que seguimos en la higuera. Sorprende que en vez de ser discretos, saquemos pecho y nos apuntemos medallas de algo que no deja de ser una chapuza, un ejemplo de improvisación y mala gestión. Mientras el Consell de Mallorca estaba trabajando los últimos flecos para que pudiera arrancar la prueba piloto –sacudirnos las primeras 30.000 toneladas de mierda este mes de abril-, a nuestro querido presidente insular le ha faltado tiempo para anunciar la evacuación. Y la consecuencia no se ha hecho esperar. A pesar de tratarse sólo de la prueba piloto, nuestros vecinos ya están que trinan y Més per Mallorca ya está denunciando la bajada de pantalones de su presidente, Llorenç Galmés que según dicen ni pincha ni corta. Es lógico que les cabree que Ibiza pretenda cortar el bacalao y determinar incluso el calendario de la operación.

Supongo que en nuestro Consell piensan que el tiempo calmará los ánimos y la cuestión perderá fuelle y se acabará olvidando. Habrá que verlo. Mucho me temo que los mallorquines no permitirán que la isla se convierta en un evacuatorio urbi et orbi. De momento, Més por Mallorca ya está calentando al personal y denuncia que lo provisional no puede convertirse en permanente: “Mallorca no puede asumir los errores de planificación de otras instituciones y de poco sirve decir que la llegada de residuos permitirá reducir la tarifa de tratamiento”. Más claro no lo pueden decir y, mal que nos pese, no les falta razón. En Ibiza nos hemos columpiado. No hemos hecho nada durante años, sabiendo con mucha antelación que Ca na Pucha tenía y tiene una muerte anunciada. Lo único que estamos haciendo es prolongar su agonía y dejar sin solución un problema que tenemos que solventar en Ibiza. Por difícil que sea, es imprescindible encontrar otra ubicación y que en paz descansen los residuos de Ca na Pucha, zona que, por cierto, tendrá que recuperarse. Tiempo al tiempo.