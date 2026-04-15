Iglesias, crímenes e historia para el Día del Libro

Se acerca el Día del Libro y es el momento de recomendar algunos títulos antes de que sea demasiado tarde. Aunque, bien mirado, nunca es tarde para recomendar un libro. No tiene mucho sentido hablar aquí ni de Landero ni de Gómez-Jurado ni de Uclés ni de O’Farrell ni de Carrère...i siquiera de esa joya escondida descubierta rebuscando en sótanos de librerías polvorientas. Hoy toca mirar a casa.

Empezaré por la arquitectura, porque en el último año han aparecido dos tomos esenciales: ‘Iglesias de Ibiza y Formentera’, de Elías Torres y Michael Moran, y ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’, de Carlos Sáenz de Valicourt y Joan Costa. Y para mirar la naturaleza además de los edificios, aunque ya tenga algo más de tiempo, siempre se puede dar ‘Un passeig per ses Salines’, con Sebas Candela y Rafa Domínguez.

Para entender un poco lo que está pasando en la isla hay que buscar ‘Ibiza masificada’, de Joan Lluís Ferrer, pero para bucear en la historia hay un montón de títulos, desde ‘Hòmens de la sal’, de Esperança Marí, a ‘Quiero charlar un rato contigo’, de José Miguel López Romero, o ‘Los corsarios ibicencos de los siglos XVIII y XIX’, de Pere Vilàs, y más madera con ‘Pere Sala, el último gran corsario ibicenco’, de José María Prats, entre muchos otros. Y si lo que se quiere es seguir el rastro de la música moderna pitiusa, con sus acordes y sus nombres propios, hay que acudir a ‘Retro!’, de Pep Ribas. En el apartado de true crime, todavía humea el cenicero de la portada de ‘El Arropiero. La reconstrucción de un monstruo’, de Cristina Amanda Tur y Héctor Escandell.

Que no se me olvide el cómic. Indispensable ‘I un dia’, de Víctor Escandell, Vicent Ferrer, Carles Torres y Antoni Ferrer, sobre el campo de concentración de Formentera. Y, en otra órbita, ‘Antares. Origen’, de Joan Escandell y Lluís Ferrer.

Termino con la narrativa, del best-seller ‘Puerto oscuro’, de Toni Montserrat, a la visión alternativa de Ibiza de ‘Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé’, de David Ventura. Y un clásico para terminar, ‘Los extraños’, seguramente el mejor título de Vicente Valero, reeditado en plan elegante por su décimo aniversario. Ya, ya, me dejo muchos.