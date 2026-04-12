Escalada de denuncias por violencia de género en Ibiza

Las cifras de las denuncias por violencia de género que se presentan en los juzgados de Ibiza ponen en evidencia una tendencia imparable al alza que es alarmante: en solo cuatro años, se han disparado un 89%, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial relativos a 2025. El año pasado, se contabilizaron un total de 1.458 denuncias contra hombres que habían maltratado a la mujer con la que tenían o habían mantenido una relación sentimental, lo que representa una media de cuatro diarias. Teniendo en cuenta que los casos que llegan a los juzgados son una mínima parte del total, es una cifra estremecedora que permite atisbar el alcance del problema que atraviesa la sociedad.

El número de denuncias experimenta porcentajes de aumento interanual de dos cifras, y bate récords año tras año en los juzgados pitiusos. Por el contrario, llama la atención que en Menorca la cifra esté estabilizada y en Mallorca haya bajado ligeramente, un 1%. En Ibiza la subida interanual fue del 17%, y el número de mujeres afectadas se incrementó de forma similar, un 18,6%.

Estos datos se dan a conocer unas semanas después de que un hombre intentara matar a su exmujer y madre de sus dos hijos en Sant Antoni, uno de los casos más graves de violencia de género que se han producido en las Pitiusas. La víctima, de 31 años, pasó un mes en la UCI y en total, mes y medio hospitalizada. Precisamente, esta mujer, que aún se recupera de las lesiones de la brutal paliza que le propinó su expareja, recibió un homenaje el pasado Jueves Santo por parte de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo, que le dedicó un emotivo acto al principio de la estación de penitencia que salía de la iglesia de Santa Cruz. Todos los cofrades y los miembros de la agrupación musical lucían un lazo morado, símbolo del rechazo a la violencia machista, y sendos lazos colgaban también, muy visibles, del llamador del paso y del estandarte, de modo que un acto tradicional de devoción religiosa, como es una procesión de Semana Santa, sirvió para visibilizar esta realidad y como toma de partido, un ejemplo del que tendríamos que aprender: no debemos permanecer ajenos, es preciso actuar, cada uno en su ámbito. La violencia de género nos interpela a todos porque es un problema social estructural, y para ponerle freno es necesario que, por una parte, las víctimas se sientan respaldadas por su entorno y, por otra, los agresores, censurados y rechazados. Además de dar visibilidad a esta realidad que permanece oculta tras las paredes de los hogares.

La decisión de la cofradía ibicenca, pionera y valiente, la honra y la convierte en un ejemplo de compromiso cívico y humano. Quisieron transmitir públicamente su apoyo a la víctima y, por extensión, a otras mujeres que están en la misma situación, así como su rechazo a la violencia machista. Un acto de reparación que la mujer y su familia agradecieron emocionados.

Por otra parte, es preciso analizar las causas del notable aumento de las denuncias por violencia de género en las Pitiusas, una tendencia que se ha agudizado desde 2021. La magnitud del problema obliga a redoblar la prevención, reforzar la protección de las víctimas, evitar la impunidad de los agresores y comprometer a toda la sociedad en su rechazo frontal a la violencia machista.