La confusión de los casos de corrupción

María Dolores de Cospedal tiene que ser procesada, sobran motivos para ello pero, en qué escándalo. Rajoy también es presunto culpable, ¿o se trata de Feijóo? Reina la confusión en los casos de corrupción. Se reconoce a duras penas a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, protagonista ubicuo, pero los demás participantes en los líos de la familia monclovita son comparsas sin frase. El espectador abrumado se plantea si Kitchen es el proceso a la policía patriótica, aunque siempre se acierta apostando a que Villarejo está entrampado en cualquier escándalo. Es el Joker. La situación se complica al apelar al repugnante montaje contra alguien llamado Urban, porque el hijo adolescente va a preguntar, «¿qué es Podemos?».

La turbamulta inmanejable de los casos de corrupción empeora porque los oficiantes de la información sobre los escándalos poseen tal soltura, que se niegan a rebajarse a la altura de una audiencia sobrepasada y por tanto desatenta. Los expertos deberían obligarse a empezar de cero a cada imputación, declaración judicial y procesamiento, a rebajarse a una sinopsis sin sobreentendidos. Cumplirían así con la regla instaurada por Netflix en sus teleseries, para facilitar el recordatorio de que les está hablando el cuñado del asesino.

En la ceremonia de la ofuscación por sobredosis corrupta, qué pasaría en caso de que la semana pasada se hubiera preguntado a la afición si ya se ha celebrado el juicio de la Kitchen. Para sobresaliente, se podría inquirir si Bárcenas es ahora acusado como acostumbra o solo víctima. La situación empeora al proyectarse hacia el pasado. ¿Hay alguien para distinguir a González de Granados, en el sanedrín de Esperanza Aguirre? La otra superproducción judicial corresponde al ‘caso Koldo’. Con solo dos años en cartel, está mejor anclado en la mente del público, una clara desventaja del PSOE en sus intentos por desviar el foco hacia el PP. Por no hablar de que Ábalos es una creación shakespeariana muy por encima de Fernández Díaz.