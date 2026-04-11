Opinión
Cuinat a la terrassa de Ca n’Alfredo
(«Dios había resucitado. Ese milagro lo llevo asociado a la tortilla de espárragos silvestres que me hacía mi madre para la merienda de Pascua por el campo, que entonces olía a azahar y a pólvora de los petardos...». Manuel Vicent). Lògic, com diria el sempre recordat amic Juan Manuel Sánchez-Ferreiro, el cuinat fet i elaborat per l’equip de Ca n’Alfredo tanca la festa. La festa de la Setmana Santa, setmana de passió sexual també i a la vegada. Crucificació de Nostre Senyor Jesucrist mentre les llàgrimes, llàgrimes d’amor?, de Maria Magdalena d’ulls suplicants a la vora d’un entorn dur i violent. Però ni dur ni violent és el clima, l’atmosfera a destacar a la terrassa de Ca n’Alfredo, tot un clàssic aquí, a casa nostra, quan a taula apareix el cuinat. Abril protagonitzant la seqüència a l’hora de detectar els primers plats del cuinat; bledes, guixes, fava pelada, cap d’alls, pebrera dolça i roja, nyora, abundància d’aigua fresca i de manera especial mans amoroses, esperit de solidaritat, ànim de fer bé les coses a l’hora de santificar gastronòmicament les festes, el deliri, sant i espectacular que culmina la llarga, dolorosa quaresma que prohibeix sexe, alcohol, figues i plàtans tendres però fràgils. Tot cau de forma irreversible amb els primers sols de la primavera, el seu esclat i encanteri, les seves tradicions i cultura. A l’exterior esclata la llum, una llum blava, blanca, lleugerament groga i perfilada a l’horabaixa de cada dia mentre la nit tranquil·la espera la seva hora definitiva. Resurrecció a tots els efectes i conseqüències, a l’ombra i el perfil d’estiu prodigiós i de turbulències inevitable però no sé si desitjables. Mentre, a taula es perllongà el festival del cuinat acompanyat de belles senyoretes de distinció social i prestigi indubtable que contempla com una garrideta de només sis mesos, Thelma Ruíz Melina menja el primer cuinat de la seva vida. Llavors truita d’espàrrecs feta per l’amic Fernando a els ‘Artesans’. Isadora i Carmela -del Barça- contemplan l’espectacle.
