Hay una intrusista en el Diario

Al poco de introducirme en este mundo totalmente nuevo para mí del periodismo tuve una conversación con mi peluquero de lo más intensa. Empezó a hablar sobre las personas que se dedicaban a su mismo oficio, sin necesidad de tener título ni formación de ningún tipo. No escuché más allá de la palabra que se volvería mi quebradero de cabeza del siguiente mes y (casi) medio: intrusismo.

Si alguno de mis compañeros o amigos lee esta página, pensará que soy un disco rallado. He preguntado, debatido y llorado por este asunto, porque pensaba (o a veces aún pienso, depende del día) que cometía el mismo delito que denunciaba quien me cortaba el pelo.

Como cualquier periodista que se respeta, empecé a investigar más allá de la anécdota. Por el momento, la conclusión a la que he llegado es que mi vorágine de lágrimas, incluso antes de pasar el período de prueba en este nuevo mundo, puede que fuera algo exagerada.

Lo que he encontrado es que sí, hay quien afirma que el periodismo tan solo debería estar reservado para el que ha estudiado el grado concreto. Sin embargo, resulta que la queja mayoritaria va más enfocada aquellos que, sin ningún tipo de formación, ética ni escrúpulo, se dedican a escribir en los medios, sea por enchufe o por sus seguidores en redes. No va tanto contra los graduados de Filosofía, Geografía o Hispánicas, por poner algún ejemplo, a los que se les ha dado un voto de confianza, como sería mi caso.

Igualmente, sigo abierta a la crítica y la autocrítica, rindo pleitesía a no mentir, a aprender de mis compañeros y de las personas, en general, y a investigar más y más a fondo para aumentar la confianza, tanto del lector como mía propia.

En cuanto a aprovechar la oportunidad que se me ha brindado para ponerme al día con lo que requiere ser un periodista de bien: por supuesto que sí, y ya estoy en ello. Ahora mismo, mediante la investigación por mi cuenta, asimismo, y si no hay inconvenientes, me dedicaré a la educación formal en este campo, por respeto a mi yo de hace poco menos de un mes y medio.