El servicio de autobús no puede ser un caos

El nuevo servicio de transporte público de Ibiza, que presta Alsa, una de las más potentes compañías del sector en España, comenzó a funcionar el pasado 1 de abril, en una jornada caótica marcada por numerosos fallos e incidencias que sufrieron muchos usuarios. Está claro que un cambio de semejante envergadura, que afecta a todas las líneas de autobuses de la isla, necesita rodaje y no puede ser perfecto desde el primer día, pero entre asumir un margen razonable de ineficacia y el caos que se vivió el miércoles, hay un trecho.

Es cierto que ya se había avisado de que algunas mejoras se irán incorporando de forma progresiva, como la información en tiempo real sobre cuánto falta para que llegue el autobús. Sin embargo, se registraron otros fallos que afectaron al funcionamiento del servicio y que provocaron numerosas quejas de los viajeros: incumplimientos de horarios y retrasos, autobuses llenos que no podían recoger a personas que esperaban en las paradas, falta de información sobre líneas y horarios, mal funcionamiento de la aplicación, líneas de transporte escolar que no operaron, problemas tecnológicos en los vehículos (relacionados con la emisión de billetes o el GPS), falta de información de los usuarios, rótulos informativos apagados en la estación de autobuses del Cetis…

Llama la atención que el caos se extendiera también a las líneas de transporte escolar que cubre Alsa, pues se trata de un servicio que ya venía funcionando y que no debería haber sufrido incidencias, con el agravante de que éstas afectan a menores. La propia conselleria balear de Educación (de la que depende este servicio escolar, desligado de la concesión insular que contrata el Consell) exigió a la empresa que no vuelva a repetirse la situación que se vivió el miércoles, con más de 200 estudiantes afectados porque no pasó el autobús que los tenía que llevar a sus colegios e institutos.

El Consell de Ibiza debe recopilar todas las anomalías que se han producido en este inicio de la nueva contrata de autobuses, con el fin de que la concesionaria las corrija cuanto antes. Precisamente, una de las principales mejoras es que la institución ya tiene acceso a mucha información porque los autobuses están geolocalizados, mientras que hasta ahora no había nada informatizado y no se podía ejercer un control eficaz sobre el concesionario. Pero también es preciso que el Consell analice las quejas de los viajeros relativas a la eliminación de paradas o al cambio de horarios y líneas para determinar si tienen base y, en su caso, solucionarlas de inmediato, puesto que el objetivo es prestar un servicio útil a los usuarios e ir ajustándolo si es necesario.

El nuevo contrato de transporte público de Ibiza es la gran oportunidad para modernizar un servicio que hasta ahora era tercermundista, con muchas deficiencias y en absoluto adaptado a las necesidades actuales, ni de los residentes ni de los turistas. Su puesta en marcha se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a conseguir una gestión global de la movilidad insular más sostenible, con el objetivo de contener y reducir el uso del vehículo privado en una isla ya muy saturada por el tráfico en lugares y momentos determinados.

La dependencia del coche es en Ibiza muy alta, debido a la urbanización dispersa de la isla, los flujos de movilidad por motivos laborales, educativos y de ocio y el mal servicio de transporte público. Esto se traduce en un parque de vehículos desmesurado para la pequeña superficie de la isla (hay 185.446 vehículos para 164.000 residentes censados), al que se añade el pico de la temporada turística, sobre el que el Consell ha puesto un tope a los coches que entran desde la Península, por segundo verano consecutivo.

Sin duda, la concesión otorgada a Alsa por diez años y 88 millones de euros es el inicio de una nueva etapa para el transporte público de la isla, que debe llevar aparejada un salto de calidad sobre un servicio que hasta ahora era lamentable. Pero para que esto sea una realidad, el Consell tiene la obligación de controlar el servicio que presta la concesionaria y exigir la máxima eficacia. Los usuarios merecen una gestión moderna y un servicio modélico. El caos del primer día es un mal síntoma que no debería volver a repetirse bajo ningún concepto.