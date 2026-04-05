La guerra de Trump

¿Qué se apuesta a que Trump nos deja empantanados con su guerra? Las cosas no van como el yanqui pensaba que irían en ese territorio hostil donde los haya, sobre todo para Estados Unidos e Israel, y como las cuentas no le cuadren y no pueda rebautizar el Estrecho de Ormuz como Estrecho Trump, empacará los bártulos de guerra, mandará a la VI Flota de vuelta a casa y nos dejará tirados. Es lo que suele hacer este señor cuando las cosas no le salen como espera.

Somos cada día más los que nos tememos lo peor. Lo peor no es la guerra, ya estamos inmersos en ella, lo peor es dejar todo manga por hombro y largarse de nuevo hacia el Caribe, a ver si la vulnerabilidad económica del régimen cubano le permite hincarle el diente en la yugular para seguir aumentando sus caudales. Desde que Trump es el nuevo inquilino de la Casa Blanca, se está haciendo de oro.

En un año de presidencia, sin duda un annus horribilis para el resto de los mortales, la fortuna del presidente se ha incrementado en tres mil millones de dólares. Tres mil millones de dolores de todo tipo, también económicos, para el resto de mortales que soportamos con un estoicismo admirable los caprichos y gilipolleces de este señor, que muy cuerdo no está. A ver si el honorable pueblo yanqui hace los deberes y lo desahucian de la Casa Blanca, sin posibilidades de reeditar la aventura presidencial.

El presidente americano no hace más que alargar los plazos que le da a Irán para que el régimen de los ayatolás entre por su aro. Después de enviar miles de tropas adicionales hacia Oriente Próximo, ahora va el secretario de Estado, Marco Rubio, y asegura que EE UU pondrá fin a las operaciones militares en Irán en dos semanas, «sin tropas sobre el terreno». ¿Qué significa? Con Trump nunca se sabe. O una retirada, vendida al mundo como una victoria, o más implicación en su guerra, la que era pan comido para el dirigente yanqui.

Si quiere que le diga la verdad, Trump no sabe qué hacer. El presidente está aburrido de este juego bélico y quiere pasar página. Lo que antes le decía: nos dejará empantanados y con un mundo más inseguro y peor que el que teníamos hace unos meses.