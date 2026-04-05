50 años de Ramones

«Hey ho. Let’s go» fue lo primero que el común de los mortales escuchó de los Ramones. Un grito de guerra que ha traspasado generaciones. Es el inicio de ‘Blitzkrieg Bop’ y de su primer disco, ‘Ramones’, del que este abril se cumplen 50 años. Me lo pongo mientras escribo estas líneas. Tiene un puñado de canciones que hoy suenan como recién planchadas: ‘Judy is a punk’, ‘Now I wanna sniff some glue’, ‘I don’t wanna go down to the basement’, la divertida ‘Havanna affair’…

Ellos apilaron el término punk. Música urgente y desgarrada para un disco en el que todo es sencillo: canciones de dos minutos, guitarras distorsionadas, una máquina contundente de fondo, voces marcando melodías minimalistas, letras simples y una portada con cuatro tipos vestidos con ropas andrajosas y tan estrechas que amenazan con ahogarles. Nos muestran en primer plano el ombligo de Tommy, Johnny y Dee Dee le dan otra vida a los peinados yeyé y Joey parece recién salido del pantano de una peli de terror de serie z. Los cuatro apoyados en el muro de ladrillo del CBGB con caras insolentes bajo el nombre, RAMONES, en estilo rocoso, sin concesiones.

Punk pop energético del que han bebido tantas bandas posteriores que casi podríamos citar una a voleo y acertaríamos.

Yo les vi en aquel concierto incomprensible del desaparecido pabellón de los deportes del Real Madrid, en el 89. Incomprensible porque de la batidora en la que ellos habían metido a los Beach Boys, los Beatles, los Stooges o MC5 solo se escuchaba la batidora. Y a la salida, para redondear la educación sentimental, un antidisturbios me dejó su firma en las costillas. Punk pedagógico.

Luego se les llenó la cabeza de pájaros, como a tantas bandas, y la industria de la moda golfeó hasta la náusea con su logo golfeado a su vez del sello del presidente de Estados Unidos, pero al escuchar los primeros discos de los Ramones aún se puede disfrutar de la sencillez más gamberra y pensar eso de que lo bueno, si breve, dos veces bueno, o que lo breve, si bueno, dos veces breve. Como sea.