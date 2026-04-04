Opinión
Ramon, sopar, lletres i unes gotes de vi
Encara que l’espectacle poètic/literari tingué l’acte final a terres de Portmany un dissabte al dematí envoltats per colles valencianes que protagonitzaren una mascletà mentre poetes, poetesses, músics i altres encanteris de la cultura popular organitzaren un recital, una mostra de creativitat i harmonia puríssima. O gairebé, gairebé... Però tota l’escenificació popular que agermanava bon menjar, bones lletres i bons vins -equilibri i plaer, cultura i relacions públiques- tingué el seu punt d’inici poques hores abans al renovat poble de sant Rafel, al lloc de menjar i beures conegut com ‘Es cruce’, portador de bones essències gastronòmiques que donen el toc importantíssim a l’hora de valorar i reconèixer les qualitats de qualsevol aplec de lletres, conceptes en definitiva inevitables, perdurables també, fan parella de ball i d’emoció mentre sona la música d’altura i nivell. La cita a territoris rafelers tingué com a objectiu principal però no sé si indivisible la presentació en societat de la primera edició Premis de les Lletres Pitiusas, excel·lent idea del prolífic -escriptor, músic, editor- Ramon Mayol, tot un dinamitzador de les cultures a les Pitiusas i d’això ja fa un parell d’anys. Cultures sempre relacionades amb l’art d’escriure. Des d’una talaia fonamental, Edicions Aïllades, la connexió amb artistes i creadors aquí, a Ibiza ha set -i així continuarà pels segles segles amen- peça notable entre nosaltres. Alguns dels noms a considerar, Carles Fabregat, Iolanda Bonet, Bartomeu Ribes Guasch..., han publicat a la seva editorial llibres que accepten els gèneres, poesia, relats breus principalment. Poèticament la guanyadora fou la pintora, ara poeta, Josefina Torres. Un èxit com diria aquell de públic i crítica. Enhorabona, amic Ramon, enhorabona i a continuar.
Suscríbete para seguir leyendo
