Recuperar la tradición dela ‘salpassa’ para fortalecer nuestras raíces cristianas

La antigua tradición de la salpassa, o bendición pascual de las casas, se recupera este año en la diócesis de Ibiza y Formentera como un signo de fe, de renovación y de cercanía pastoral. Se trata de una práctica profundamente arraigada en nuestra tradición cristiana, mediante la cual la Iglesia, a través del sacerdote, visita los hogares para invocar la bendición de Dios sobre quienes los habitan. Con el uso del agua y la sal bendecidas, esta sencilla pero significativa acción nos remite al misterio central de nuestra fe: la Pascua del Señor.

La oración de bendición de la sal, empleada en este rito, expresa el deseo de que todo aquello que sea tocado por la sal quede protegido de todo mal y fortalecido en la gracia de Dios. La sal, símbolo de preservación y fidelidad, junto con el agua, signo de vida nueva y purificación, nos recuerdan nuestro bautismo. Por él hemos sido marcados para siempre como hijos de Dios, incorporados a Cristo y llamados a vivir en su luz.

Esta bendición de las casas es abrir nuestros hogares a la presencia de Cristo resucitado, que viene a iluminar nuestras vidas y a alejar todo mal, porque Él, con su muerte y resurrección, nos ofrece una vida nueva, concretada en aquellos valores que desde siempre han marcado la vida de los ibicencos y formenterenses: la acogida, la solidaridad, la fe viva, el desear el bien, el cuidado de la naturaleza, la hospitalidad… En definitiva, cumplir el mandamiento principal y primero: amar a Dios y al prójimo.

Por ello, esta recuperación de la salpassa no es únicamente la reanudación de una costumbre antigua, sino una invitación a abrir de nuevo nuestras puertas al Señor. Él llama y desea entrar, como nos recuerda el Apocalipsis: “Mira que estoy a la puerta y llamo”. Cada hogar cristiano está llamado a ser un lugar donde Cristo sea acogido, donde su presencia transforme la vida diaria, fortalezca los vínculos familiares y aleje toda sombra de mal.

Durante la Pascua, nuestras casas son visitadas y marcadas con el agua bendita, signo de nuestro bautismo, por el cual el Señor nos ha sellado y nos guarda para la vida eterna. No se trata solo de un gesto externo o de una tradición cultural, sino de una llamada a fortalecer nuestras raíces y tradiciones cristianas. Una llamada a hacer que nuestros hogares sean lugares ‘santos’ en los que se vive el evangelio, se reza, se hace el bien, se practica la caridad, se trata con justicia y se defiende la verdad.

Invito, por tanto, a todas las familias de nuestra diócesis que deseen recibir esta bendición a solicitarla en su parroquia. Que este gesto sencillo nos ayude a redescubrir la belleza de nuestra fe y a vivir con mayor intensidad la alegría pascual.

¡Abrid la puerta a Cristo, dejad que habite en vuestros hogares y permitid que su presencia os guarde, os fortalezca y os conduzca hacia la vida eterna!n