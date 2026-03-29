Opinión
Me ofendes, Uclés
No sé si es esa sonrisa tozuda (cada vez más cansada), su aparente voluntad de ser feliz o su insistencia en mostrarse como un buen tipo. Me importa poco si lo es o no. Desde la distancia del desconocimiento, le agradezco que no construya su imagen sobre la ruindad y las injurias. Algo similar deben pensar las personas que abarrotan su peregrinaje por todo el país: presentaciones, conferencias, diálogos y ahora toco el acordeón y ahora te canto. Lo que haga falta. Y, a pesar de tanta sobrerrepresentación, David Uclés parece el tipo con el que compartirías unas tapas e intuyes que pasarías un buen rato. Y eso, en la era de los canallas, en la de los tipos duros que reparten desplantes, es una agradable e insólita rareza.
Uclés es exhibicionista, sí. Muestra su vida y su pensamiento sin cortapisas y ha convertido su imagen en una marca única y reconocible. ¿No es eso lo que buscan desesperadamente una legión de creadores culturales, empresarios, periodistas, ‘influencers’ y demás especies sociales? ¿No es eso lo que premia el mercado? Nos guste o no, el mercado somos todos. Y resulta que eso es lo que quiere la mayoría.
No son las críticas literarias las que sorprenden del fenómeno Uclés, sino la cantidad de ofendidos que se han sumado a su lapidación. Algunos de derechas (y muchos ultras) porque el escritor es declaradamente (y cabalmente) de izquierdas. Algunos ultranacionalistas catalanes, porque llevan fatal sus loas a la literatura catalana, rollo ‘quita tus sucias manos de mi Rodoreda’. Otros, porque se declaran huestes del veterano capitán de los tercios de Flandes y ‘a nuestro héroe ningún mequetrefe le da la espalda’. Otros, porque … yo qué sé. ¿Envidia? ¿Cinismo? ¿Matonismo? Algunas críticas tienen tan poco sentido que resultan ridículas.
Uclés tiene talento y parece sobrado de determinación y voluntad, aunque su imagen también está forjada en la exposición de su fragilidad. Quizá es eso. Al fin, la reacción alérgica que provoca en algunos solo desnuda su propia condición.
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