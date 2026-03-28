Opinión | Para empezar
Los ayatolás miran de reojo a Can Botino y al Consell
«Moción con propuesta de acuerdo que presenta el PSOE en defensa de la paz, el multilateralismo y el derecho internacional: no a la guerra ante la escalada militar al Oriente medio». Es el título (con lema propagandístico incluido) de la moción defendida por los socialistas en los plenos de Vila y del Consell y la continuación argumentaria del debate producido el miércoles en el Congreso de los diputados, donde el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, preguntó a Feijóo si sabía cuántos grupos étnicos, aparte del persa, pueblan Irán. Ese es el nivel en la Cámara baja. Lo lamentable es que en los plenos locales se sigan debatiendo temas ajenos a las competencias municipales, cuya única pretensión es el (intento de) lucimiento de los ponentes, ir de listillos (como Sánchez), poner en marcha el ventilador y ser maleducados, y cuyo único resultado es el hartazgo de la población, que no entiende por qué se habla en Can Botino del estrecho de Ormuz, a 4.000 kilómetros de distancia, cuando sobran los problemas en cuatro kilómetros a la redonda. Las mociones paracaídas, esas que lanzan desde Ferraz, Génova o Bambú, son una plaga en los plenos desde hace décadas. Luego se preguntan los políticos por qué nadie acude a esas sesiones y a qué se debe tanta desafección. Sólo en el pleno del jueves (y en Vila) hubo, además de la del PSOE, otra moción paracaídas de Vox («con propuesta de acuerdo relativa a reafirmar el 12 de octubre, día de la hispanidad, como símbolo de unidad nacional y compromiso con la defensa de España»), que sólo sirvieron para alargar las ya de por sí soporíferas sesiones. No tiene sentido que se siga permitiendo introducir estos debates en los plenos, estériles en los foros locales y con nula repercusión: por Youtube sólo siguieron la sesión de Vila un máximo de 18 personas (cuando se trató el tema de la Policía Local de Eivissa), y en torno a 15 en la del Consell. Seguro que entre ellas había algún ayatolá listo para promulgar una fatwa contra los ediles y consellers díscolos o sionistas.
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