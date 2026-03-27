Eternamente Yolanda

He tomado prestado el título de la canción de Pablo Milanés, «Yolanda». Lo mío no puede ser una declaración de amor hacia la vicepresidenta segunda, entendiendo ese amor como admiración. Me resulta imposible. Me confunde. Antes, incluso me alteraba. Ya he superado el impacto. Por lo tanto, lo dejo en, simplemente, un título. Los Errejones, Iglesias, Montero, Díaz y demás especies de la extrema izquierda que llegaron a la política blandiendo el índice acusador, para señalar a todo lo que se moviera a la derecha, por su modus vivendi, con el paso del tiempo se han convertido en una burda imitación de todos los señalados.

No sé si es porque ve cerca el final de la coalición, aunque Sumar nunca se irá motu proprio y echarlos no los van a echar porque los necesitan, Yolanda Díaz no se pierde un sarao, como tampoco se pierde un viaje, ni aunque ello sirva para ponerla a parir, porque esta mujer habita la contradicción. Le gustan las galas, me refiero a las de vestir; le gustan los bolsos de marca y, aunque discretas, también le gustan las joyas y todo lo demás que ella criticaba inmisericordemente en sus contrarias políticas.

Su viaje a Hollywood, con motivo de la gala de los Oscar, ha sido vergonzoso. No es la ministra de Cultura, pero como ella pasó por la universidad, aunque la universidad no pasara por ella, se arrogó el cometido para acompañar al director de la película española que se quedó a verlas venir. Viaje y estancia se sufragó con dinero público. Usted y yo ahorrando hasta el último céntimo para llegar a fin de mes, y esta señora dilapidando el dinero que, en cierta medida, también es suyo y mío, en un viaje absurdo que nada aportaba en estos tiempos de crisis.

La cosa está jodida para el resto de españoles, pero no para esta gente que disfrutan de pisazo gratis, con todo lo que conlleva, y que al resto de mortales nos supone un esfuerzo mayúsculo. Nada se le había perdido en la Meca del Cine, pero por si acaso, está aprovechando al máximo el estatus no vayan a caer de golpe y se le acaben el chollo y el momio. Si pensó que todo Hollywood iba a sacudirle a Trump con el «No a la guerra», se tuvo que conformar con el pijo-progre de Bardem que sigue yendo por la vida de boquilla antibelicista.