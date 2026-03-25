En memòria d’Antoni Marí, amic i mestre

Conozco pocos casos en los que se haya dedicado una obra de más de cuatrocientas páginas, como inequívoca muestra de elogio, reconocimiento, homenaje y afecto, a una persona viva. Es exactamente lo que un grupo de colegas de profesión, discípulos y amigos, Yves Michaud, Francesc Parcerisas, Antoni de Moragas, García Valdés, Jordi Amat, Manel Ollé y muchos otros, le dedicaron hace ya algunos años, en 2018, a Antoni Marí, profesor, escritor, poeta y ensayista en ‘Les formes de l’amistat’. Lo califican mestre inolvidable i savi, y se hacen lenguas de ‘la hipnòtica aura de misteri amb què sabia envoltar les seves classes com un oracle, marcant generacions senceres d’auditoris’. Marí estuvo entre los académicos que planificaron los estudios de Humanidades en la Universitat Pompeu Fabra en la que fue catedrático de Historia del Arte, fue supervisor académico y presidente de la Fundación EINA y editor vinculado a la editorial Tusquets como responsable de la colección ‘Nuevos Textos Sagrados” de poesía, colaboraba con frecuencia en las páginas culturales de La Vanguardia y lo más importante, nos ha dejado una magnífica obra literaria, poética y ensayística.

Invito encarecidamente a quien no conozca sus textos a que le hinque el diente a títulos como ‘El vas de plata’, ‘El llibre d’absències’, ‘El conflicte de les aparences’, ‘Han vingut uns amics’, ‘El Preludi’ o ‘Viatge d’hivern’. Son obras a las que, después de leerlas, por su hondura y su belleza, siempre se regresa. No es en absoluto exagerado el comentario que le hacen quienes trabajaron con él y le conocieron: “Algun dia s’haurà de fer la història intel·lectual de la Barcelona dels darrers quaranta anys. Aleshores la figura d’aquest eivissenc senyor de Barcelona, la seva capacitat d’influència com a profesor, editor, escriptor i –per què no dir-ho?- ciutadà amb iniciatives culturals de primer ordre, teixidor d’una teranyina social que fa que sovint hagi estat a primera línia dels moments més discretament decisius de la cultura en aquesta ciutat, tindrà el relleu que es mereix”. Hemos, sí, perdido al maestro y al amigo. Pero seguirá con nosotros en su obra, en sus reflexiones y en su poesía. Bon vent i bona mar, Toni!n