Opinión
Quart poder?
La premsa, a la tercera dècada del segle XXI, continua sent el quart poder? Alguns indicis ens diuen que, o bé ja no constitueix el quart poder, o bé hem d’ampliar el concepte ‘premsa’. Quan es va encunyar el terme, primava la premsa escrita. Però entenc que avui també hi entenem la digital, la ràdio, la televisió i tota mena de canal informatiu que a hores d’ara es pugui fer servir.
Fins no fa tant de temps, hom tenia aquesta visió, en relació al poder dels mitjans. Si pensam, per exemple, en les ‘estructures d’estat’ que avui tenen dues comunitats autònomes al Regne d’Espanya, convendrem que les fonamentals són el sistema educatiu (immersió lingüística, ikastolak), l’ordre públic (mossos d’esquadra, erzaintza) i els mitjans de comunicació (TV3, Euskal Telebista). A ambdues comunitats, per ser una mica més autònomes, els manca el sistema judicial (actualment, de manera integral, en mans de Castella).
Que la premsa realment fos el quart poder, m’ho vaig començar a qüestionar en relació al procés d’autodeterminació d’Escòcia. Allà es varen acostar molt al 50% de la població a favor de la independència amb pràcticament tots els grans mitjans de comunicació en contra. En el torcebraç, l’Scottish National Party els va guanyar clarament la partida, a tots els mitjans, de vies diferents. La cosa, s’ha de reconèixer, no va ser tan clara a Catalunya, puix que almenys dos dels quatre grans diaris tenien una línia editorial favorable a la independència (i els altres dos no eren bel·ligerantment espanyolistes).
Però el dubte més que raonable el va posar damunt la taula la victòria de Trump a les eleccions americanes. Ja he expressat altres vegades la meua opinió que Trump va guanyar les presidencials perquè era percebut com el que anava contra tot i s’ho feia contra tot i tothom: contra l’aparell del seu propi partit primer i contra els mitjans de comunicació i contra les elits, després. Deixant de banda la Fox, la resta de mitjans americans varen anar clarament contra l’empresari taronja, però això no va impedir que guanyàs les eleccions.
Més recentment i a un altre nivell, s’ha produït una altra victòria d’algú que tenia tots els mitjans de comunicació en contra: em referesc a Joan Laporta, president del Barça. Laporta ha guanyat les eleccions, amb una majoria folgadíssima, tenint en contra els dos grans diaris esportius de Barcelona -l’Sport i el Mundo Deportivo-, tenint-hi tots els diaris d’informació general (clarament, La Vanguardia, l’Ara, el Periódico i, amb menys intensitat, el Punt Avui), tot el Grup Godó (el més potent de la premsa del Principat de Catalunya) i totes les publicacions de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. Això sense comptar un grapat de digitals, tot i que aquests estaven més dividits i fins i tot n’hi havia algun que es decantava més per qui ha guanyat les votacions. Grosso modo, emperò, més del 90% dels mitjans de comunicació feien campanya perquè Joan Laporta no guanyàs les eleccions a la presidència del Barça.
Però les ha guanyades. I avui hi ha analistes que fins i tot diuen que el fet que tothom, absolutament tothom, estigués contra en Laporta l’ha ajudat a guanyar les eleccions. Quan es fan tertúlies esportives amb quatre participants tots els quals són favorables a un sol candidat dels dos que hi ha, potser la cosa canta massa. Sona una mica a les tertúlies d’abans del Primer d’Octubre, en què tothom anava en contra dels independentistes catalans, mentre es queixaven de la manca de pluralitat a TV3. Hauríem de concloure, idò, que tenir tots els mitjans de comunicació en contra ajuda a guanyar eleccions?
Més que res, el que està ocorrent ens diu que hi ha una part de la població que està fent una esmena a la totalitat al sistema (polític) actual. I la part de la població que fa aquesta esmena a la totalitat sent els mitjans de comunicació com a part del sistema. Aquesta esmena a la totalitat, de moment, és visible a les Castelles i a Catalunya i no ho és, en canvi, a Galícia i a Euskadi. A les Castelles (dins les quals, per a desgràcia nostra, sembla que hi hem d’incloure el País Valencià i les Illes Balears), l’esmena general la fa Vox i a la Catalunya binacional d’avui la fan entre Aliança Catalana (per la part catalana) i Vox (per l’espanyola). Ara tocaria analitzar per què la gent agafa com a dipositaris dela seua esmena a la totalitat Vox i Aliança Catalana i no d’altres formacions polítiques. I quin paper hi juga, la premsa, en tot això.
