Larga vida al Festival Mal del Cap

«Nunca hemos tenido ni mucha ambición, ni mucha popularidad». Se lo comentó esta semana Genís Segarra, la mitad de Hidrogenesse, a mi compañera Maite Alvite en la estupenda entrevista que les hizo en estas páginas. El dúo barcelonés se encargó de cerrar ayer la undécima edición del Festival Mal del Cap. Unos artistas de nicho con pequeñas joyas surrealistas, capaces de cantarle al disfraz de tigre, a un cielo repleto de naves extraterrestres o a las maravillas del vertedero de Sao Paulo, esto último bajo su anterior denominación, Astrud.

Ni mucha ambición, ni mucha popularidad. Por el festival también pasó a mediados de enero Juarma, un escritor granadino que se cisca en todas las convenciones y escribe como le sale del alma. Historias de excesos, violencia, drogas y amistad en Villa de la Fuente, trasunto de su pueblo que ha tomado como base de su peculiar universo literario. Contó Juarma en la librería Sa Cultural que no se explica que una editorial tan prestigiosa como Blackie Books le haya publicado tres libros y se haya comprometido a difundir los otros dos que cerrarán el universo de Villa de la Fuente. Que él, cuando era joven, escribía poesías y luego les pegaba fuego. Lo mismo que hace Miguel, su protagonista en ‘Poética de la autodestrucción’. Ni mucha ambición, ni mucha popularidad.

Por el festival también pasó Ignatius Farray, que surgió en la excepcional cantera de la ‘Hora Chanante’ y se dio a conocer en la radio con David Broncano, antes de que el presentador pegara el pelotazo televisivo. En febrero me encontré a Ignatius por la calle en Madrid. Hacía un frío que pelaba e iba vestido con su pantaloncillo corto de siempre. Un canario, ojo. ‘El fin de la comedia’, su serie autobiográfica, desprende una ternura que choca con su reciente paso por Can Ventosa, donde acabó la actuación en pelota picada. Hidrogenesse, Juarma, Ignatius. Ni mucha ambición, ni mucha popularidad, pero mucha calidad. Igual que el Festival Mal del Cap. Larga vida tenga.