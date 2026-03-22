Ayudas públicas a las empresas y protección a las personasante la crisis global

La crisis global provocada por la guerra que se ha extendido por los países del Golfo y Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel a Irán ha encarecido enormemente los carburantes y pone en jaque a sectores productivos fundamentales, provocando una espiral inflacionista que está teniendo ya efectos sobre la vida de los ciudadanos y sobre la actividad de muchas empresas. En islas como Ibiza y Formentera las consecuencias son especialmente graves, puesto que tienen una dependencia absoluta del transporte marítimo para garantizar los suministros de todo tipo, que se deben importar del exterior.

La cadena de aumentos de precios empieza en el barril de petróleo y acaba en los supermercados, en los materiales de construcción o en todo lo necesario para mantener las explotaciones agrarias, por poner algunos ejemplos. Los constructores de Balears alertan de que hay presupuestos que tienen tan solo un día de validez, tal es la volatilidad y la incertidumbre actual. Se puede decir que la situación es incluso más grave que cuando Rusia invadió Ucrania y estalló un conflicto que disparó el precio del combustible y obligó al Gobierno a aprobar un paquete de medidas de choque para paliar la crisis, tal y como ha vuelto a hacer en esta ocasión.

En el caso de Ibiza y Formentera, el incremento generalizado de precios va a impactar de forma considerable sobre una población que ya sufre el grave problema de la vivienda, cuyo coste está disparado debido a la especulación, y la exagerada carestía de la vida, muy superior a la de otras zonas de España e incluso de Balears. Por tanto, nos tenemos que preparar para un escenario de agravamiento de la crisis social, en el que lo único positivo es que se produce a las puertas de la temporada turística, cuando la mayoría de los trabajadores temporales o fijos discontinuos ya se han incorporado a sus puestos o están a punto de hacerlo y, por tanto, tienen ingresos. Si esto ocurriera con el fin de los contratos y cuando muchos de estos empleados dependen de prestaciones sociales, la situación sería mucho más traumática. No obstante, el escenario es incierto y puede sufrir todo tipo de cambios en cualquier momento, por lo que se deberían tener planes de contingencia para la posibilidad de que el conflicto se alargue durante meses. Las entidades humanitarias (Cáritas y Cruz Roja), los consells y los ayuntamientos tienen que prepararse para el peor de los escenarios, de manera que puedan reaccionar ante cualquier necesidad.

Los efectos de la guerra y la crisis energética son una bomba en la línea de flotación de la economía. Algunas voces destacan que islas seguras y cercanas al continente, como Balears, convertidas en destino-refugio, pueden beneficiarse del turismo prestado desviado que pierdan otras zonas afectadas por el conflicto, tal y como ocurre tradicionalmente. Es posible que, a pesar del inevitable encarecimiento de los billetes de avión y de los servicios turísticos, la temporada no se resienta, pero tal y como están las cosas, nadie está en condiciones de darlo por hecho. Y aunque así fuera, no se deben subestimar las consecuencias de la inestabilidad global en la que nos estamos adentrando.

Todo apunta a que la crisis del gas y el petróleo se va a agravar y que la guerra en la zona del Golfo y Oriente Medio no tiene un final cercano, más bien al contrario. Por tanto, es preciso articular ayudas en todos los niveles de las administraciones para los principales sectores afectados, sin duda, pero sin olvidarse de las personas que ya se encuentran en una situación muy precaria debido al enorme esfuerzo que deben hacer para pagar la vivienda. Deberíamos plantearnos, para empezar, si tiene sentido aumentar ayudas al pago de alquileres que no dejan de subir (y que a menudo suben más cuando los inquilinos reciben ayudas para pagarlos), sin actuar al propio tiempo sobre los precios desorbitados que ponen los propietarios, ya que, como advierte la propia patronal de la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), esto finalmente sirve para financiar con dinero público a estos especuladores.

Por tanto, los subsidios deben tener en cuenta a los empresarios y autónomos para proteger la economía, pero también a esa gran parte de la ciudadanía a la que no está llegando la prosperidad económica de la industria turística y que se encuentra ya en una situación muy comprometida e, incluso, al borde de la exclusión social, como ha puesto claramente de manifiesto el informe Foessa encargado por Cáritas de Ibiza.