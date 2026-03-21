Entre todas la mataron y ella sola se murió: el absentismo, la agonía de las empresas

Hay problemas que no estallan de un día para otro. Se van construyendo poco a poco, decisión a decisión, y, sobre todo, omisión a omisión, hasta que un día nos encontramos con ellos encima de la mesa y sin margen real de maniobra. El absentismo laboral en España es uno de esos problemas.

Llevo muchos años viendo cómo evoluciona esta cuestión en despachos, empresas y juzgados. Y conviene decirlo desde el principio: ni todo es fraude, ni todo es enfermedad. Quien intente explicarlo en blanco o negro, sencillamente no conoce la realidad.

En los últimos tiempos, el marco normativo ha reforzado, y mucho, la protección del trabajador en situación de incapacidad temporal. Y eso, en esencia, es correcto. El problema es el efecto colateral: hoy, cualquier decisión empresarial que afecte a un trabajador de baja médica, o que lo haya estado recientemente, se mueve en un terreno extraordinariamente delicado. No hablamos ya de prudencia jurídica, hablamos de auténtico miedo a equivocarse.

Y cuando en una organización aparece el miedo, desaparece el control.

A esto se le ha sumado el cambio en la gestión de las bajas médicas en 2023. Sobre el papel, la digitalización simplifica procesos. En la práctica, lo que muchos empresarios, sobre todo pequeños, trasladan es otra cosa: Desinformación, falta de seguimiento y la sensación de que el problema se gestiona en otro sitio, lejos de la empresa y de su realidad diaria.

Pero si hay un elemento que explica de verdad lo que está pasando, ese es el funcionamiento del sistema sanitario. Y aquí conviene ser claros: el trabajador no es responsable de que le den una cita para una prueba dentro de tres meses o de que una intervención se retrase indefinidamente. Lo que ocurre es que esa demora convierte procesos perfectamente asumibles en bajas que se alargan durante semanas o meses.

He visto casos de bajas que, con un diagnóstico ágil, se habrían resuelto en días y han terminado convirtiéndose en procesos interminables. Y eso tiene consecuencias muy concretas: compañeros que tienen que asumir más carga de trabajo, equipos que se desgastan y empresas que, sencillamente, no pueden absorber ese impacto sin resentirse.

La paradoja es evidente: protegemos al trabajador, pero no le damos una solución médica a tiempo.

Ahora bien, dicho esto, también sería ingenuo negar lo que todos los profesionales del ámbito laboral sabemos. Hay trabajadores que, conociendo perfectamente cómo funciona el sistema, lo utilizan. No son la mayoría, pero existen. Y cuando coinciden una normativa rígida, una sanidad lenta y una falta de control real, el terreno es propicio para el abuso: bajas que se estiran más de lo razonable o situaciones que se utilizan como palanca en conflictos laborales.

El resultado lo estamos viendo cada día.

El coste no es abstracto. Lo pagan:

- Trabajadores que esperan pruebas o especialistas durante meses.

- Empresas que soportan un incremento constante de costes.

- Compañeros que cargan con el trabajo de otros.

- Y un sistema público cada vez más tensionado.

Se ha creado una dinámica difícil de sostener: cuanto más lento es el sistema, más se alargan las bajas; cuanto más se alargan, mayor es el impacto económico; y cuanto mayor es ese impacto, más difícil resulta corregir la situación.

Lo preocupante es que no partimos de cero. Tenemos herramientas que ya estamos pagando entre todos y que podrían aliviar buena parte del problema si se utilizaran de verdad.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son un ejemplo claro. Disponen de medios, profesionales y experiencia. Sin embargo, hoy su papel en las contingencias comunes es, siendo claros, limitado: gestionan prestaciones económicas en determinadas empresas y pueden proponer altas, pero no decidirlas. Es decir, ven el problema, pero no pueden actuar directamente sobre él.

Y aquí está una de las claves que nadie termina de abordar: si los médicos de las mutuas pueden gestionar con normalidad las bajas y altas en contingencias profesionales, ¿por qué no pueden hacerlo en las comunes? Darles esa capacidad no es privatizar nada, es utilizar recursos públicos con gestión eficiente para acortar procesos y recuperar antes a los trabajadores.

Algo similar ocurre con el seguimiento de las bajas. Hemos pasado de un control más cercano a sistemas donde las revisiones pueden espaciarse durante semanas. En la práctica, eso significa perder el pulso real de la situación. Recuperar un seguimiento más frecuente, como el que permitían los partes semanales, no es desconfiar del trabajador, es simplemente gestionar mejor.

Porque al final, esto no va de enfrentamientos entre empresas y trabajadores. Va de equilibrio. Y ese equilibrio hoy está claramente deteriorado.

Si no se actúa sobre el sistema sanitario, si no se utilizan de forma eficaz las mutuas y si no se introducen mecanismos de seguimiento razonables, el problema no va a desaparecer. Al contrario, va a crecer.

Y entonces sí, cuando las empresas empiecen a tener verdaderas dificultades para sostener esta situación, miraremos atrás y veremos lo que ha pasado: que entre todos, administración, empresas y también parte de los trabajadores, hemos contribuido a crear un problema que nadie quiso afrontar a tiempo.

Y como tantas veces, podremos decir que entre todas la mataron… y ella sola se murió.