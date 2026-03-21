Opinión
Ara que arriba la primavera blanca...
Ara que tot just ens arriba la primavera blanca i tal vegada una mica blava cal obrir la finestra de pinte en ample a nous paisatges i temperatures que marcaran tendència i compromisos de tipo atmosfèric. Primavera vol dir Vivaldi a primeríssima hora del matí, al crepuscle Albinoni i en hores nocturnes altres accents musicals anomenats per exemple Scarlatti. Però en primer lloc que la cosa va succeir ahir divendres la celebració, tota una ofrena al mó0n cultural, la tarda d’ahir a la biblioteca municipal de Can Ventosa -directora Fanny Tur- Bernat Joan i va retre homenatge a la poesia protagonitzada, escenificada per Bernat Joan que va retre homenatge en el dia internacional de la poesia a dos autors capdavanters Joan Alcover i Blai Bonet, Catalunya i Mallorca, podríem dir també Països Catalans?, agermanats una vegada més malgrat la política separadora/separatista d’uns malignes que Santiago Segura els recorda a la seva darrera pel·lícula ‘Torrente presidente’ a veure en qualsevol moment a les pantalles del Multicines, al film l’expolicia corrupte i d’extrema dreta, masclista i homòfon -són sinònims- en representació d’un nou partit polític NoX i la clicada d’ull dels seu director és evident. Aliena a l’efecte ‘torrencial’ la primavera, l’estació més inestable i contradictòria del món ha volgut fer acte de presència aquí, en aquest costat de la Mediterrània com a pròleg de la Setmana Santa -no excessivament santa però..- i això vol dir els primers inicis vertaders de la temporada turística que a tots ens envoltarà de joia i alegria permanent. Després d’un hivern absurd i sense sentit concret, més aviat tot el contrari, l’estiu ofereix permanència i estabilitat, turistes per tot arreu, horror i les carreteres amb cotxes a tot rompre, massificació de platges i conreus de tota mena. Col·lapsat el poble i la ciutat ara enriquits per un parador que sembla la cort dels miracles i de la fantasia, tot el desgavell possible transformarà i ens transformarà. Però a pesar de tot, arriba. la primavera.
Suscríbete para seguir leyendo
