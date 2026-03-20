Marzo, mes traidor y tarambana

Marzo viene de Marte, hijo de Zeus y Hera, reconocido don Juan por su devaneos con Aglauro, Altea, Astioque, Otrere, Harpina, Protogenia, Doris, Estilbe, Egina y Pirene. Marte le puso los cuernos a Hefesto con Afrodita y dejó cornudo a Cronos al ayuntarse con Rea. Marzo es un mes zumbado y tarambana, de desairados ventarrones y turbadores soles que provocan locuras, gripes y migrañas, “quan el març marçeja, mata o maimeneja”. En los viejos lunarios se le representaba con tres caras porque, indistintamente, reía, soplaba huracanas y soltaba tormentas: “El març té trenta-un dies i tres-centes fesomies”. El Pitiús nos dice que “pel març es comença a fortmajar, se sembren ciurons, patates, melons, mongetes, xindries i carabasses”. También se plantan higueras, siempre al alba para que no crezcan chaparras. Los naranjos están a punto de sacar la flor, de manera que conviene descargarlos de fruto y expurgarlos. Y en Buscastell se siembra –más exacto es decir que se sembraba- el cáñamo para las cuerdas y las alpargatas. Es también el mejor mes para limpiar los bosques, talar los pinos, recoger leña y espárragos que ahora andan crecidos.

A verlas venir estaban los hombres de la mar. Los más jóvenes decían “pel març, xarxes a la mar”, pero lo más viejos advertían que “con vent marçal, fort temporal”. Y es que la mar en marzo es una caja de Pandora. Un 15 de marzo de 1960 naufragó ‘El Manolito’, -no sé si por mal tiempo o porque se le abrieron las carnes de puro viejo- y sólo la pericia del patrón y la marinería consiguieron arrimarlo al Racó de s’Algar y se salvaron hasta los cerdos que llevaba. Por San Eustaquio y San Cirilo, el invierno va vencido y anuncian la Primavera els esparvers, els menjafigues, les guatlles, els ronquerols, els cucuts, les grives i les orenetes que el payés celebraba: “Benvingudes orenetes, que us mengeu els corcs de les favetes”. Despiertan las mariposas y las sierpes entablan con las lagartijas el lamentable baile del corre corre que te pillo. La mayor fiesta de marzo es Sant Josep, que según nos decía el hermano Luis en Sant Elm, es el padre ‘putativo’ de Jesús. ¡Qué cosas!n