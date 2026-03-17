El preconcurso de Wallbox y las lecciones para el coche eléctrico

Wallbox ha levantado un escudo frente a sus acreedores con un preconcurso que le permite ganar tiempo mientras negocia cómo afrontar sus deudas con bancos y socios financieros. Sin que la decisión implique necesariamente un desenlace fatal para la empresa de cargadores fundada por Enric Asunción y Eduard Castañeda, sí refleja una tensión profunda entre ambición empresarial, expectativas de crecimiento y realidad del mercado.

Detrás de ese proceso subyacen decisiones clave. Como muchas compañías surgidas al calor del entusiasmo por la electrificación del automóvil, Wallbox apostó por una expansión rápida en mercados como Estados Unidos y Alemania. También impulsó inversiones tecnológicas intensivas que requerían un crecimiento sostenido de la demanda y una fuerte dependencia de capital externo. Pero la realidad del mercado ha sido más irregular de lo previsto. La adopción del coche eléctrico avanza, pero a un ritmo más dependiente de ayudas públicas, ciclos económicos y decisiones regulatorias de lo que muchos asumían.

La comparación con otros actores del sector ayuda a poner la situación de Wallbox en perspectiva y a dimensionar sus problemas. La cotizada estadounidense ChargePoint y la europea Ionity han desplegado sus infraestructuras con ritmos más escalonados y estructuras financieras respaldadas por socios industriales, como BMW, Mercedes, Ford o Volkswagen. Frente a esas trayectorias, la agresiva estrategia de Wallbox ha amplificado la tensión entre liderazgo tecnológico y sostenibilidad financiera, situación similar a la vivida por la británica Trojan Energy, también con problemas de solvencia y vendida a un competidor.

La experiencia de Wallbox debería ser una advertencia más amplia. La transición energética abre enormes oportunidades, pero también exige disciplina financiera y una lectura realista. Innovar es imprescindible; sobrevivir mientras el mercado madura, también. Falta ver si el preconcurso de Wallbox le permite reorganizarse o anticipa un final doloroso.