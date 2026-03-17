La política de la culpa o por qué necesitamos seguir estando ahí

Hace unos días asistí a una charla sobre la mujer en la política y el asociacionismo. Escuchaba a las tres ponentes —mujeres con trayectorias admirables— y un sentimiento común flotaba en el aire: la sensación de no llegar a nada. Ni a lo público, ni a lo privado. A pesar de que el entorno les repetía lo «fantástico» que era su liderazgo y su capacidad de conciliar, ellas compartían un vacío que reconocí de inmediato.

Al oírlas, regresé a mi etapa como concejala. Recordé esa autoexigencia de estar a la altura del cargo, de no fallar a quienes confiaron en mí. Pero el tiempo es finito. Cuando te vuelcas en el servicio público, el silencio en casa o las quejas de las amigas por tu ausencia se convierten en una losa. Recuerdo perfectamente ese sentimiento de culpa que me embargaba al no poder estar en dos sitios a la vez.

Es, posiblemente, el gran freno invisible. Muchas mujeres rechazan puestos de relevancia no por falta de capacidad, sino por el coste personal: una exposición pública agotadora y el sacrificio de una vida privada que, socialmente, parece que solo nosotras debemos proteger.

Sin embargo, hoy escribo esto para decir lo contrario: hay que estar.

Como bien remarcó una de las ponentes, las mujeres no tenemos por qué hacer la política como la hacen los hombres; debemos y podemos hacerla a nuestra manera. No necesitamos imitar sus formas para ser eficaces. Personalmente, estoy satisfecha de mi paso por la política municipal y, aunque confieso que me siento más cómoda en un segundo plano, quiero animar a las mujeres a dar el paso.

¿Por qué? Porque hombres y mujeres no miramos el mundo con los mismos ojos. Si no estamos nosotras; hay realidades que, simplemente, no se ven. Un hombre quizás no perciba como una urgencia mejorar la iluminación de una parada de autobús o permitir que el autocar pare más cerca de casa por la noche. Tampoco reparará en que unos setos demasiado altos en una esquina son el escondite perfecto, convirtiendo un paseo tranquilo en un trayecto de alerta. Para ellos es gestión; para nosotras es seguridad y libertad.

Necesitamos que el mundo sea cómodo y seguro para todos y todas y eso solo se consigue si quienes diseñan las ciudades y las leyes también han sentido ese miedo o esa responsabilidad. Nuestra mirada es la pieza que falta para completar el puzle de una sociedad justa.