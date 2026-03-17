Las impresionantes vistas a Formentera son una de las dos cosas que hacen que el Parador de Ibiza haga pensar que estás en Ibiza. El edificio es fabuloso, hay algunos rincones en los que, realmente, me quedaría a vivir.

Me pasaría horas y horas en la sala de lectura, mirando de reojo a Felipe II y tan hundida en la butaca como en la trama de la novela. Desayunaría una tostada y un café con leche al sol del balconcito de la suite arrullada por el mar y escuchando las conversaciones de los turistas más madrugadores de las mañanas. Ni que decir tiene que me pasaría el día de mirador en mirador tratando de averiguar cuántos azules soy capaz de distinguir. Toda yo se relaja solo de pensar en tumbarme en el solárium en sus horas más umbrías acariciando la hierba con la planta del pie. Confieso que me perdería entre los restos arqueológicos, comprobaría corriendo y gritando la acústica del túnel de entrada y sueño con dormir en el Castillo los días de la Ibiza Medieval y trotar por Dalt Vila vestida de princesa, tabernera, arquera, hechicera...

El edificio ha quedado precioso, pero en ningún momento, salvo en el de las vistas, tuve la sensación de estar en Ibiza. Ni en la decoración ni en el mobiliario encontré nada que me hiciera tener la certeza de dónde estaba. Un hotel de lujo silencioso más. Pero podría estar aquí como en Villaconejos o Moguer.

He visto agroturismos aquí en la isla con mucha más identidad ibicenca que el esperado Parador. Mucha cerámica y ninguna que recordara a las maravillas que hay en el Arqueològic. Muchos muebles y solo un par de sillas con aire isleño. Las mesas de la cafetería podrían ser las de cualquier cafetería de cualquier otro sitio. Debemos agradecer, al menos, que no nos hayan plantado unos budas gigantes en la puerta, pero el interior del Parador de Ibiza no es Ibiza. Salvo por las vistas. Y por los precios. Ahí sí que han sabido captar a la perfección el espíritu de la Ibiza actual.